Primera encuesta analizada por Seleme, Santistevan, Molina y Gómez

Así Decidimos 2020, un programa especial de la red Unitel en el que se conoció la primera encuesta nacional rumbo a las elecciones del 3 de mayo.

Formaron parte del panel que analizó los resultados de la encuesta: Susana Seleme, escritora e investigadora; Andrés Gómez, periodista; José Luis Santistevan, constitucionalista; y Fernando Molina, periodista y escritor.

Estas fueron sus opiniones:

Andrés Gómez: «El MAS tiene un voto llamada de identificación, apostó, a diferencia de otros, a un binomio etnoclasista, es decir, campo-ciudad. Eso genera identificación».

«Después de lo ocurrido en octubre, el porcentaje en el MAS sigue, ese 31% que tiene se debe a 14 años de gobierno. Se refuerza la pertenencia al Movimiento Al Socialismo en varios sectores»

Susana Seleme: «Me parece excelente la posición de Áñez, la diferencia que hay con Mesa, en el segundo lugar, podríamos decir que hay un margen de error aceptable. Lo que quiere decir que el segundo lugar está en entredicho, hay que aceptar que las campañas no empezó; no sé si no tienen plata o no pero tardan».

«La campaña no empezó. Creo que Áñez es la candidata que puede crecer y podrá llegar a la segunda vuelta por la inteligencia de la población que votará».

«La gente debe entender que Arce Catacora no tiene una varita mágica para arreglar el problema que dejó 14 años de gobierno del mismo partido».

José Luis Santistevan: «Camacho tiene un voto por los 21 días de lucha, está al margen de lo político y eso le puede dar un margen favorable para los próximos 60 días».

«Habrá un fraccionamiento en el voto, no empezó la campaña y en varios lugares de oriente y occidente no hay dicha campaña. Creo que Camacho mejorará considerablemente. Habrá segunda vuelta pero hay mucha movilidad del voto».

«A pesar de estar primero, el MAS perdió casi un millón de votos. Mesa al menos unos 500 mil».

Fernando Molina: «No está Evo Morales, el MAS está saliendo de una derrota histórica, hace llamativo su 31%. Es el único partido que apuesto por el sector indígena. Los otros pelean el voto ciudad».

«Arce Catacora no perjudica al MAS, al MAS lo está perjudicando Evo Morales por sus declaraciones y por su candidatura».

Fuente: Unitel