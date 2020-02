Soliz revela que cuando fue fiscal le siguió un proceso penal a Chi

El exfiscal de Distrito, Jaime Soliz, que había sido postulado por el Frente Para la Victoria (FPV) como candidato a la vicepresidencia, dijo que al parecer el rechazo del candidato presidencial Chi Hyun Chung se debe a que cuando trabajó en la Fiscalía él le siguió un «proceso penal».

«Me cuestiona porque hubo un proceso penal que le seguí a Chi hace unos años, cuando yo era Fiscal de Distrito», explicó.

Soliz no reveló más detalles del caso, pero aseguró que ya habló con la dirigencia de FPV y «si las cosas no están claras», no va a participar de las elecciones.

«El FPV me invitó para ser candidato a la vicepresidencia. En ese momento vi varias variables, que es situación de Estado que Evo Morales no vuelva más y sea procesado. También veo necesaria una unidad de los partidos contrarios al MAS, pero el señor Chi salió con incoherencias y yo no voy a presentarme como un acto desesperado o a la fuerza», declaró Soliz en el programa Asuntos Centrales.

Pese a que FPV ha dejado en ‘status quo’ su candidatura a la vicepresidencia hasta que Chi responda al plazo de 48 horas que le dio el partido para disculparse y renunciar, Soliz adelantó que si Chi renuncia, él podría ir como candidato a la presidencia, aunque sería una posibilidad «remota».

Fuente: Asuntos Centrales