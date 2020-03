Murillo: “Ni con chuño, ni con papa, ni con tarwi vamos a vencer a esta enfermedad”

El ministro de Gobierno deploró que exista personas que desinformen a la población para resistir la cuarentena total. Anticipó que se meterá a la cárcel a quienes agredan a efectivos de la Policía

Fue tajante. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deploró este lunes que existan personas que intenten desinformar a la población para que resista la cuarentena total ante el coronavirus y agreda a efectivos de la Policía Boliviana.

“Hay gente que los desinforma, que les miente, que les dice que no se preocupen, que son raza de bronce, que comen chuño, por favor, no seamos ignorantes, ni con chuño, ni con papa, ni con tarwi vamos a vencer a esta enfermedad, la única forma es cuidarse”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que se realizan operativos y labores de inteligencia para dar con los autores de la violenta agresión contra uniformados en Huanuni y anticipó que los meterán a la cárcel.

“Los policías están exponiendo sus vidas para cuidar a la gente irresponsable que sale a la calle. No es posible, seamos conscientes, no estamos jugando, esto es vives o mueres y saben que, ni siquiera van a poder velar a sus muertos, van a ser secuestrados y quemados, ese es el protocolo, ¿eso queremos? No queremos eso, seamos conscientes”, acotó Murillo.

La autoridad ratificó que los lugares problemáticos son Yapacaní y el Chapare (Cochabamba), Río Seco y Senkata (El Alto) y la Villa Primero de Mayo y el Plan Tres Mil en Santa Cruz, “lugares donde la gente no está siendo responsable”.

Finalmente, el ministro expresó su preocupación ante lo que sucede en la región cruceña, donde existen 15 casos del mal. “Santa Cruz de puede convertir en un foco muy infeccioso porque ha habido irresponsabilidad de un ciudadano”, advirtió.

