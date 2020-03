Sorpresa en el camarín

El cocalero prófugo sabe sorprender y lo hizo precisamente en la ciudad argentina de San Juan, donde las jugadoras del equipo femenino sub 20 de Bolivia participan en el campeonato sudamericano de fútbol. Evo Morales asistió al más reciente partido que disputaron las jóvenes y al final del encuentro se presentó en el camarín, donde ni el técnico ni las deportistas supieron cómo ingresó en un área restringida. Luego de realizadas las consultas del caso, se pudo comprobar que el personal de seguridad que acompaña al refugiado hizo las gestiones para permitir el encuentro que puso en figurillas a la Federación Boliviana de Fútbol, responsable de la delegación nacional. El ex mandatario se tomó algunas fotos con las chicas, que no sabían que tan singular espectador había acudido al estadio para verlas. De haberse enterado tal vez no hubieran accedido a posar tan gustosamente, pues es reconocida la fama de “yeta” del cocalero. El partido había terminado con un resultado de 5-0 a favor del equipo rival, Venezuela.

Fuente: eldia.com.bo