Cuando pase el temblor [1]

Yo, caminaré entre las piedras

Hasta sentir el temblor, en mis piernas

A veces tengo temor, lo sé

A veces vergüenza

Antes de empezar, me permito señalar que, creo que volvemos a la teoría del psicoanálisis, esa de buscar orígenes

A ver, a partir del COVID-19, en el mundo, se está hablando del tema con más profundidad de la que creímos se iban a plantear estos temas; aun cuando no todo es seriedad y eso no es malo, alguna gente hace “catarsis”, tratando de “huir a pensar en lo que de verdad pasa”; como sea, en algún momento terminará la llamada “cuarentena mundial”, más allá del encierro propio de cada una de las naciones; lo primero, es decir el fin de la cuarentena, seguramente en algunos meses, más allá incluso de que se encuentre la vacuna y del hecho que alguien se haga más rico aún, los habitantes del mundo nos convenceremos que todo deberá a ser diferente a aquello que quedó atrás.

Si lo planteamos hoy, no queda otra que enfrentarnos al camino que se abre en 2, como opciones: lamentar y echarle la culpa a otros (el favorito parece ser China, “porque lo fabricó o porque no lo avisó y escondió cifras y cosas como esas”) o, encontrar una ruta crítica que se puede hacer virtuosa; los más jóvenes dicen que eso es “reinventarse”; a mi me cuesta usar esa palabra, porque creo en el uso racional de la inteligencia humana que encuentra lo que al final lo va a beneficiar, aunque inventar es una tarea donde se usa la inteligencia también, de manera que puede que parezca un juego de palabras y este texto no busca tal cosa, de manera que no lo discuto porque el objetivo es saber donde estamos, mirar para atrás y dar el primer paso para caminar mirando el frente (sin saber exactamente qué es el frente), sabiendo que hay algo que se deja atrás que debe ser una epecie de mojón de paso; que debe ser memoria… más adelante se verá el valor de la memoria para usarla inteligentemente.

Esta crisis no tiene precendentes en 100 años; hubo crisis de salud que asustaron, evidentemente; a diferencia de esas crisis, esta metió a sus casas a la mitad del mundo, mientras las calles de algunos países vieron cómo la gente dejaba sus muertos.

Bien, Bajo la línea de mi artículo de opinión “Y después”, publicado por El Deber, el día 29 de marzo, la idea de estas líneas es entender que, volveremos a mirarnos a nosotros mismos como sociedad o colectivos humanos para entender mejor la crisis y decidir lo que tenemos que hacer a futuro e imagino, como lo hiciera el inventor de las tarjetas en el futbol, al cruzar la calle y vio las luces del controlador de tráfico y propuso 2 de ellas para prevenir y expulsar lo antideportivo; pues bien, imagino lo mismo, un semáforo, del que todos conocemos el mensaje y, lo traslado a diferentes estados de la humanidad, enfocándome en tres generaciones.

Reitero, este trabajo no pretende ser un “tratado”; responde simplemente a inquietudes y conversaciones que van quedando, algunas lecturas también. Aprovecho para decir que Freud no es precisamente una “especialidad mía”.

Luces Rojas, amarillas y verdes como expresión de generaciones

Veamos:

La Generación Roja: es el momento de la humanidad en el cual está o estuvo la gente qué pasó (o pasa) por una situación dramatica en lo personal y en lo colectivo. Al salir de esa situación lo primero que hizo fue negarla en su subconsciente (lo que se advierte que puede pasar).

Sin liderazgo fuerte y visionario sobrevino la depresión colectiva (el fin de la primera y segunda guerras mundiales; son el equivalente a lo que se dice). Los gringos (norteamericanos) lo entendieron rápido y supieron de qué se trataba y así fue que después de la Segunda Guerra Mundial salieron a “ayudar a Europa” en su conjunto y a sus enemigos en particular, como Alemania y Japón

Fue el famoso Plan Marshall; que tenía por supuesto el contenido y mirada “imperialista/expansionista norteamericana”, pero hay que entender que conllevaba tambien la intención de ayudar a recuperar a los países y su gente. Ellos sabían que si no lo hacían el caos sería equivalente a otra guerra; el mundo no estaba preparado para semejante situación y actuaron; hoy no son las mismas condiciones, se dice incluso que se está frente al fin del siglo estadounidense y el retorno de la tentación totalitaria[2]; no precisamente comunista, pero si autoritaria; de eso se ve mucho

De alguna manera, reitero, es lo que dice o está escrito en mi artículo del domingo anterior.

La generación Amarilla.- son las sociedades o personas que hoy tienen uso de la razón pero no tenían qué hacer (niños de 8’a 16 años) cuando se dieron las crisis y los conflictos (en cualquier momento de crisis del mundo en el Siglo XX). Esa generación era la que necesitaba o tendría que ser sacudida en su forma de educación, de formación (y lo fue), para que sea la que proponga nuevas propuestas; a lo mejor lo hizo luego de lo de Korea, Vietnam, por eso apareció, como buscando esperanza la generación de los 60´s, los Beatles, Woodstock, París del 68, eso que sabemos todos… tal vez ese fue el comienzo de la busqueda; esa generación terminó diseñando o pariendo esto que hay, sin darse cuenta cuánto movieron los cimientos del “statu quo”.

Y está la Generación Verde; por analogía seríamos nosotros con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que pasó no lo vimos, no lo conocimos pero lo sabemos, lo aprendimos en los libros. Y como fue tan lejano en el tiempo, aun cuando no hace un siglo, vemos eso como un cuento de mucha sangre; y “no le llevamos el apunte” y, no estamos aprendiendo de los errores (en otro campo, en el de la salud, La gripe española, VIH, Ébola, Influenza, otras clases de Corona Virus, hasta llegar al COVID 19) o no miramos los errores cometidos y así nos va.

Se me antoja que tal vez y, por eso los judios mantienen vivo el Holocausto; para que no ocurra nunca más; ellos no se lo pueden permitir y repiten el éxodo y huída de los judíos en busca de la tierra prometida; todo, reitero, para que no vuelva a ocurrir.

Creo que si no se hace algo realmente bien debatido y mejor estructurado, estas generaciones verdes al final del dia la gran mayoría volveremos a lo de antes; eso será si se confirma aquello de que a primera vista a las nuevas generaciones no les interesa nada más que su cosas personales.

Las excepciones que se dan, son consideradas extremistas. Los ecologistas por ejemplo, los que se encargan de cuidar animales extraviados, o los proteccionistas; los solidarios, los colectivos “apolíticos” (que en realidad son apartidarios); ellos tocan una puerta con temas interesantes que debiéramos atender, al menos para saber de qué se trata

Creo que nos jugamos mucho y que nos están faltando valores, empatía , templanza, buenas decisiones, honestidad, personal y de gobierno; necesitamos, hoy, que desde el poder, no den lugar a dudas sobre la transparencia con la que se hacen las cosas; en momentos como estos, el reto de coyontura es de los Estados; ellos son los que deben “tirar la línea” para si no solucionar, buscar el menor daño posible; los ciudadanos debemos ser proactivos y asumir directrices de momento, entendiendo el nivel de la crisis y que esta salvación será colectiva; mientras tanto, debemos tejer redes, ser socialmente proactivos, ir debatiendo lo que se vien.

Hay mucho más, pero esto que dejo por aquí. Desde mi punto de vista, este debate, ampliado, mejorado o cambiado, hoy, es necesario; no es fácil, pero es imprescindible

