Determinan 180 días de detención preventiva para exjefe policial de Diprove Puerto Suárez

El fiscal afirmó que el imputado negó todas las acusaciones en su contra e incluso dijo que no sabía nada.

eju.tv / Video: Gigavisión

Un juzgado de la ciudad de Santa Cruz determinó 180 días de detención preventiva para el teniente coronel Marcelo R., exjefe policial de Diprove Puerto Suárez, donde el martes fue interceptado en un control en posesión de más de 20 kilogramos de cocaína. El Ministerio Público informó que será enviado a la cárcel de Palmasola y que el caso seguirá en investigación.

“El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva por 180 días y la señora juez ha determinado que sea así. Fue enviado a la cárcel por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación”, informó este viernes el fiscal asignado al caso, Julio César Porras, quien dijo que las investigaciones continuarán y se harán más allanamientos.

Ante la consulta de cuáles fueron las declaraciones del teniente coronel, el fiscal dijo que el imputado negó su participación en el hecho ilícito, por el contrario, dijo que desconocía y que no cometió ningún ilícito. “Él no admitió nada y dijo que no había salido para nada de Puerto Suárez”.

Según los antecedentes policiales, el martes 7 de mayo, cerca de las 21:00, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron el control a un vehículo color blanco marca Toyota Corolla, con placa 1878 NDP, en el que el conductor se identificó como funcionario policial portando uniforme oficial, a quien le indicaron que se hará el control respectivo del motorizado.

Ante ello, el sujeto emprende marcha en su vehículo dándose a la fuga, poniendo en riesgo la integridad de los efectivos policiales “arrastrando a un funcionario unos cinco metros aproximadamente” posteriormente se realizó la persecución.