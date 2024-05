Alcaldesa de El Alto cuestiona la intención de Evo Morales de perdurar en el poder

Eva Copa se refirió a varios temas que aquejan a la población alteña y boliviana en la actualidad

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La alcaldesa de El Alto Eva Copa Murga recordó este viernes al expresidente Evo Morales que el poder no es eterno y le instó a dar un paso al costado como líder del Movimiento al Socialismo (MAS) para dar paso a nuevos liderazgos que permitirán fortalecer el proceso de cambio; así como mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en el país.

Copa resaltó las palabras del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, quien llamó a la reflexión a Morales y lo invitó a reunirse con el Pacto de Unidad que le responde para convocar a un congreso en consenso que evite la proscripción de la sigla del MAS. La burgomaestre manifestó su esperanza en que el exmandatario tome cuenta de esas palabras.

“No puede haber un candidato eterno, el poder no es eterno, tiene que ser rotativo, tiene que haber renovación, tiene que haber un cambio generacional no solamente en Bolivia, esto está pasando en Latinoamérica, en toda la región y no puede ser que nosotros nos quedemos atrás. Yo creo que Bolivia necesita tener un cambio importante para poder mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales por las cuales estamos atravesando.

Copa fustigó a los asambleístas alteños por bloquear los créditos para esa urbe. Foto: captura pantalla

Asimismo, resaltó que se debe apoyar a la actual gestión gubernamental porque en tanto y cuanto le vaya bien al presidente Luis Arce repercutirá de manera favorable en el contexto nacional, porque, además, fue elegido por el voto de la mayoría de la población, determinación que debe ser respetada por las fuerzas de oposición.

Por otra parte, criticó el accionar de algunos asambleístas quienes, por las peleas internas en el partido en función de gobierno, se niegan a aprobar los créditos productivos por criterios políticos, dejando postergadas a las regiones que necesitan de esos recursos para implementar proyectos de desarrollo en beneficio de la población.

“Estos problemas internos que pueda tener el MAS no tienen por qué obstaculizar la gestión del presidente Luis Arce, las autoridades subnacionales vemos con mucha preocupación que la Asamblea Legislativa ha tomado la posición de negar los créditos y decir no a los créditos es decir no al desarrollo de Bolivia y de nuestras ciudades, tenemos créditos parados en temas de inversión pública para nuestra ciudad y nuestro país”, lamentó.