Vicente del Bosque le otorgó una entrevista al Mundo Deportivo, donde se refirió a la calidad de Neymar: «Si me preguntas por mi Top 5 mundial, él está». Y agregó: «Pero en la cancha, siempre trata de hacer trampa, finge mucho. Además, está el tema de cómo se fue de Barcelona».

Respecto a la posibilidad de que vuelva al conjunto Culé y al pedido de algunos de sus ex compañero por su retorno sentenció: «Son los clubs los que deben decidir a quién fichan y a quién no. No se debe hacer caso a lo que digan los jugadores».

Fuente: https://www.foxsports.com.ar/