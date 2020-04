Director del Fondo Indígena de Bolivia podría ser detenido

Por vulnerar la cuarentena por el Covid-19.

Proceso. La Fiscalía de La Paz no descarta hacer la solicitud formal.

El Director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, podría quedar detenido por vulnerar las normas nacionales.

La autoridad gubernamental deberá responder ante la justicia por delitos contra la salud pública.

Justicia. El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, señaló que “dependerá de la gravedad del hecho cometido” el pedir o no la detención preventiva de la autoridad. «Participó en una reunión, en la que había más de 100 personas, y habló sobre proyectos y el Covid-19, pero en sus atribuciones no está el informar sobre el coronavirus porque no es ministro. Dependerá de la gravedad del hecho si corresponde o no la aprehensión», indicó la autoridad a un medio estatal según la publicación del portal Oxígeno.bo.

Asimismo, Cossío informó que a pesar de que el Ministerio Público inició la investigación de oficio, varios pobladores de San Pedro de Curahuara de Carangas dijeron que se adherirán a la denuncia, por ello pidieron ser citados como testigos

Contexto. Según un video que circuló en redes sociales, Quispe, en plena cuarentena, se reunió con más de un centenar de pobladores de San Pedro de Curahuara de Carangas, en el altiplano paceño, a quienes les habría informado sobre las consecuencias de la pandemia y el pago de los bonos por parte del Gobierno.

Proceso. Quispe deberá presentarse a declarar el próximo 24 de abril. Sin embargo, su abogado, el exministro Jerjes Justiniano, señaló que la fecha podría ser modificada debido a que él, como su defensa, no podrá trasladarse a La Paz a causa de la cuarentena.

Además, Justiniano también observó que, supuestamente, la Fiscalía de La Paz no tiene competencia para hacerse cargo del proceso porque los hechos fueron en una población distinta. «Quispe presentó un memorial y señaló que su domicilio está en la zona de Miraflores, pero la competencia de un fiscal se da en el lugar donde resida el investigado, entonces el mismo señor Quispe nos otorgó la competencia para ser investigado», manifestó el Fiscal Departamental al respecto.

Tensión. Por éste hecho, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que Quispe debería renunciar al cargo.

Sin embargo, el Director del FDI respondió que no cometió ningún delito y aseveró que solo la presidenta Jeanine Áñez puede despedirlo o ratificarlo.

Fuente: EL DÍA