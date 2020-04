El submarino amarillo vuelve a zarpar: The Beatles organizan karaoke global esta cuarentena

La psicodélica cinta que regresó a las salas de cine en 2018 para conmemorar los 50 años de su estreno, incluye algunos de los temas más emblemáticos de la banda emergida de Liverpool, en el Reino Unido, como “When I’m Sixty Four”, “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Eleanor Rigby”, “A Day in the Life”, “With a Little Help from my Friends” y “All You Need is Love”, canciones que contribuyeron a sentar las bases del rock tal y como lo conocemos.