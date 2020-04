Mostajo: Bolivia contará con 450 mil pruebas de Covid-19 en las próximas semanas

Sociedad

Página Siete Digital / La Paz

El embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo Radji, informó este miércoles, en su cuenta de Facebook, que Bolivia contará con casi medio millón de pruebas para Covid-19. La mitad será entregada de forma progresiva en las próximas semanas y la otra mitad aún no tiene fecha de arribo.

Las pruebas tendrán un costo cuatro veces inferior al precio del mercado, porque se realizó a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Cuando decimos que heredamos el segundo peor sistema de salud del continente, esto no solamente quiere decir tratamiento de pacientes, sino también infraestructura para realizar diagnósticos”, afirmó Mostajo, en la red social.

“Sabemos que la población desea ver resultados lo antes posible. Las gestiones se han realizado y estamos a la espera de entrega. Solamente unidos podemos combatir esta pandemia”, continuó el embajador.

De acuerdo con la información de la autoridad, el Gobierno tiene previsto contar con 450 mil pruebas de Covid-19 en las próximas semanas, entre compras y donaciones. Una cantidad que supone una densidad (pruebas per cápita) “similar, y en varios casos superior, a otros países de la región”, apuntó.

Estas casi medio millón de pruebas están divididas en dos grupos: PCR en tiempo real y Gene Xpert. Ambas son “pruebas moleculares de alta fiabilidad”, según el embajador.

Las primeras sumarán un total de 250 mil —27.000 disponibles en la actualidad, el resto llegarán en las próximas semanas— y podrán ser realizadas, en principio, por tres laboratorios: Cenetrop, en Santa Cruz; Inlasa, en La Paz; y el laboratorio del Sedes, en Cochabamba

“A estos laboratorios se los está fortaleciendo con máquinas y personal adicional. Adicionalmente se están armando dos laboratorios más: uno en Sucre y uno en Tarija”, adelantó la autoridad.

“Cada máquina puede procesar hasta 96 muestras a la vez (94 muestras de pacientes y dos controles). Estamos optimizando la logística para que cada máquina realice hasta tres ciclos al día (es decir 282 muestras y 6 controles). Entre los cinco laboratorios habrán 11 máquinas, es decir capacidad de hasta 3.102 pruebas al día. En comparación, el sector público de Chile (un país con una población de casi 19 millones de habitantes) está realizando cerca de 3.500 pruebas al día”, informó.

Las Gene Xpert, por su parte, superarán las 200 mil pruebas, ya que actualmente el país cuenta con 33 máquinas —23 pertenecientes a los programas de tuberculosis y VIH, y 10 adicionales que han sido ya compradas y están siendo distribuidas— y otras 200 mil que fueron solicitadas al PNUD el pasado 22 de marzo, aunque todavía no fue confirmada la fecha de entrega.

“Su metodología es más rápida (aproximadamente una hora) pero cada máquina procesa solamente cuatro muestras a la vez”, explicó Mostajo. “Es importante resaltar que realizar la compra a través del PNUD nos baja los costos de $us 79 a $us 19,80 por prueba. Es decir, Bolivia no ha sido solo uno de los primeros países en pedir esta prueba, sino que las compramos a cuatro veces menos su valor del mercado”, recalcó.

Una de las principales críticas a la gestión de la emergencia sanitaria es el bajo número de pruebas que se realizan diariamente. Varios expertos concuerdan en que una vez que se realicen análisis masivos, el número de casos positivos en Bolivia va a incrementar.

Hasta este martes, el Ministerio de Salud ha confirmado 397 diagnósticos positivos de Covid-19 en el país y 28 decesos.

