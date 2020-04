Villegas exige que se le pague $us 147.000

miércoles, 29 de abril de 2020 · 00:00

Marco Mejía / La Paz

El ex director técnico de San José, Eduardo Villegas, se sumó al reclamo de los jugadores de San José y mediante Fabol exige que se le cancele el pago total del premio que obtuvo por conseguir, con el Santo, la clasificación a la Copa Libertadores de América de 2019.

Villegas envió una nota al secretario general de Fabol, David Paniagua, al que le hace conocer que por salir campeón en la temporada 2018, acordó con el ex presidente de los Santos, Wilson Martínez, un premio de 220.000 dólares libres de impuestos.

“El señor Martínez garantizo este pago a través de unas pignoraciones que fueron ordenadas por la Federación Boliviana de Fútbol y que provenían de los desembolsos de Conmebol y los derechos de televisión de la gestión 2019”, menciona el DT en su misiva.

En la carta se detalla que en la cuenta de Fabol sólo se depositó $us 73.000. “Sin explicación alguna, la FBF retiene a San José un monto que le correspondía, siendo que la totalidad de la cuota estaba pignorada a mi favor y la Federación no podía disponer de ese dinero que no era suyo”, explica el actual entrenador de Always Ready.

Al igual que los ex jugadores del elenco orureño, Villegas menciona que los posteriores depósitos que estaban a su favor y que tenían la autorización del club, nunca llegaron a la cuenta de Fabol que fue la encargada de cobrar las cuotas.

“Todavía se me adeuda $us 147.000 por concepto del premio de la clasificación, en ese sentido solicitó exigir a la FBF que se proceda al depósito del saldo hasta el 30 de abril de 2020, toda vez que los fondos que garantizaban esa deuda y que estaban pignorados a favor de Fabol, ya han sido desembolsados a la FBF en la gestión 2019”, solicita Villegas.

El reclamo se suma al de los jugadores, que exigen un desembolso de $us 550.000 por conseguir la clasificación a la Copa Libertadores del año pasado.

Fabol le reitera a la entidad federativa “que no tenía, ni tiene ninguna facultad de disponer dineros que no son de la FBF”, más si existía una autorización para que los montos vayan a favor de los futbolistas, según el compromiso que firmó Wilsón Martínez el 2 de mayo de 2019.

