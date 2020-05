Bolsonaro nombra al nuevo director de la Policía Federal, próximo a su círculo de influencia

De Souza es considerado mano derecha de Alexandre Ramagem, elegido en un principio para el cargo, pero cuyo nombramiento fue suspendido la semana pasada por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) por no respetar «los principios de moralidad, impersonalidad e interés público».

El domingo, como ya hizo una semana antes, el presidente participó en una manifestación en la que se volvió a atacar al Congreso y al STF.

«Pido a dios que no tengamos problemas esta semana. Llegamos al límite, no hay más conversación, de aquí en adelante, no solo exigiremos, haremos cumplir la Constitución. Será cumplida a cualquier precio», aseguró en un claro mensaje dirigido al STF.