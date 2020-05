César Farías acepta rebajarse el sueldo

domingo, 17 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Fue de común acuerdo”. César Farías, seleccionador de la Verde, aceptó la reducción salarial que le propuso la Federación Boliviana de Fútbol. César Salinas, titular de la FBF, explicó que “se encontró total predisposición” para llegar al convenio en medio de una grave crisis económica intensificada por la Covid-19.

“Se arregló de común acuerdo, con buenos términos. Yo lo conozco a él desde The Strongest. Es una persona a la que hay que saberle tocar el tema en un momento preciso. Yo sé cuál es ese momento y no en cualquier momento”, resaltó el dirigente que no quiso dar detalles de monto de la reducción y menos del sueldo que recibe el llanero.

En octubre de 2019, la FBF detalló en su informe económico que el DT venezolano cobraba un salario mensual de 65.000 dólares, aproximadamente. En los datos mostrados a los dirigentes de la División Profesional se presentó que a Farías se le pagó 260 mil dólares de adelanto por los cuatro meses del año (desde septiembre hasta diciembre), lo que quiere decir que el entrenador habría recibido 65.000 dólares por mes. En ese entonces, fuentes de la federación confirmaron que la cifra era para todo el cuerpo técnico.

“No me gusta hablar de números. Se encontró total predisposición con él. La última conversación fue hace dos días (miércoles), todo tranquilo y bajo control”, añadió Salinas, escuetamente, durante una entrevista en Futbolmanía de ATB.

Si se siguen los acuerdos a los que los titulares de los clubes profesionales llegaron durante una reunión a la que asistió Salinas, ¿la reducción debería ser la misma aplicada a los futbolistas (50% marzo y 25% abril y mayo)? “No es la misma situación. No es el mismo trato. Se estuvo viendo a nivel internacional, que estuvo pasando con los otros técnicos de selecciones en Sudamérica, pero como a los jugadores, no”, respondió Robert Blanco, vicepresidente de la federación.

Blanco resaltó que “el contrato de Farías con la FBF es confidencial, sólo el presidente Salinas puede hablar con el técnico. Esperemos que la próxima semana, en el Comité Ejecutivo, nos presente el informe del arreglo”.

Según los federativos, ese acuerdo de confidencialidad no permite que la FBF dé la cifra “exacta” de su salario. Pero medios internacionales también se interesaron por los números.

El sitio Primicias Ecuador presentó el listado de los salarios que reciben los directores técnicos de las selecciones que disputarán las eliminatorias sudamericanas. Ese informe ubicaba a Farías en el noveno lugar, con 900.000 dólares anuales, lo que quiere decir que su salario alcanzaría los $us 75.000.

