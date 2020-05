Cinco principios que Evo Morales defiende hoy y que antes violó

Los temas son libertad de expresión, soberanía alimentaria sin transgénicos, independencia de poderes, rechazo al prorroguismo y a la persecución.

Pablo Peralta M. / La Paz

El expresidente Evo Morales defiende al menos cinco principios que no promovió cuando estaba en el poder. Entre los identificados, según un recuento, están la libertad de expresión y hasta el rechazo al prorroguismo.

Después de que el Gobierno de Jeanine Añez pusiera en vigencia el decreto 4232, que autoriza realizar “procedimientos abreviados” para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados, Morales criticó la aprobación de esa norma.

El expresidente, que solicitó asilo en Argentina, aseguró el 9 de mayo que el Gobierno “nos mata con transgénicos”. No obstante, el 26 junio de 2011, Morales promulgó la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, en cuyos lineamientos para lograr la soberanía alimentaria se dispuso: “Se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Morales también denunció que el Gobierno de Añez tiene un “afán prorroguista” e incluso –en un tuit del 9 de mayo- sostuvo que por esa razón el oficialismo busca “profundizar la crisis para que no se realicen las elecciones”. El expresidente se refirió al tema después de que el oficialismo interpusiera ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dos recursos contra la Ley 1297, que dispone elecciones hasta el 3 de agosto.

No obstante, Morales se presentó como candidato a los comicios fallidos del 20 de octubre de 2019, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) se lo impedía y al amparo de una sentencia del TCP que lo habilitó, pese al 21F.

El 15 de noviembre de 2018, Morales, en un acto en el que recibió un doctorado honoris causa en una universidad de Guatemala, aseguró: “Ahora creo que me he acostumbrado mucho (a la residencia), creo que ya no quiero salir también”.

El expresidente, el 30 de abril, manifestó que el Gobierno entregó la soberanía de Bolivia a Estados Unidos y agregó que el Órgano Judicial y la Fiscalía deben demostrar su “independencia y su lealtad” a la CPE y a las leyes.

Sin embargo, el 21 de septiembre de 2017, en una entrevista con Telesur, tras que el MAS interpusiera el recurso sobre la reelección ante el TCP, Morales declaró: “La independencia de poderes está al servicio del imperio norteamericano. La independencia de poderes es una doctrina norteamericana”.

Después de que el Gobierno pusiera en vigencia el decreto 4231 –que fue abrogado-, Morales denunció la ampliación de las restricciones contra la libertad de expresión e información.

El informe de Reporteros Sin Fronteras, difundido en abril de 2019, cuando Morales estaba en el poder, registro que Bolivia descendió tres puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, y concluyó: “Siguiendo el modelo cubano, el gobierno del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, controla la información, censura y hace callar a las voces más críticas del país, lo que genera una fuerte autocensura entre los periodistas”.

Morales, el 7 de febrero, dijo que el Gobierno “debe liberar a todos los presos políticos y dejar la persecución política”. En contraste, en enero, el llamado Comité Interinstitucional de Defensa a Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos registró más de 120 denuncias de persecución política durante su Gobierno.

En el partido azul ven que se quiere politizar la “expresión u opinión” de Morales.

MAS: “Se quiere politizar su posición”

El diputado del MAS, Julio Huaraya, afirmó que en el Gobierno de Evo Morales se garantizó el desarrolló en todos los ámbitos de la política pública, especialmente en materia económica.

“En este momento estamos ya en una coyuntura prácticamente electoralista y seguramente se quiere politizar alguna posición, expresión u opinión que transmite el expresidente Morales”, dijo.

Fuente: Página Siete Digital