En plena cuarentena, Bolivia registra un leve superávit comercial de $us 27 millones

A nivel general, las exportaciones cayeron un 14%. La balanza comercial se mantuvo favorable por la caída de las importaciones en el 30%. También se redujeron las compras de bienes de capital y suministros industriales.

En el cuarto mes del año y durante la cuarentena estricta Bolivia experimentó un superávit comercial de $us 27 millones, pese a la caída de las exportaciones en 14%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). La balanza comercial favorable se debió a la caída en las importaciones hasta en un 30%.

A nivel general las exportaciones totales del país, según el reporte del INE, llegaron a $us 2.296,7 millones, cifra menor en $us 370,1 millones a la registrada en el 2019, cuando alcanzó $us 2.666,9 millones, es decir, un 14% menos.

En lo concerniente a las ventas externas, llegaron a $us 2.270,2 millones, cifra menor en $us 950,2 millones al dato registrado en el mismo período de 2019, cuando alcanzó $us 3.220,4 millones. Esto representa una caída de un 30% con relación a similar período del año pasado.

Fuente: eldeber.com.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram