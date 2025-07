Eva denuncia acoso de seguidores de Dunn tras su inhabilitación

Aseguró que no es responsabilidad de El Alto que Dunn no haya resuelto sus deudas de hace 20 años.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, denunció este miércoles haber sido víctima de acoso y agresiones por parte de seguidores de Jaime Dunn, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitara su postulación a presidente por el partido Nueva Generación Patriótica.

“Han venido a hacer plantones a la Alcaldía, recibimos llamadas anónimas, insultos, agresiones y difamaciones”, afirmó Copa, al señalar que su única participación en el caso fue responder a una solicitud de informe enviada por el TSE.

Dunn fue inhabilitado al no presentar a tiempo su certificado de solvencia fiscal, un documento que debía ser avalado por la Alcaldía alteña. Copa aclaró que el exaspirante presidencial arrastra deudas con el municipio desde hace más de dos décadas. “No es responsabilidad de El Alto que el señor Dunn no haya resuelto sus procesos de hace 20 años. No hablamos de trámites de un mes”, enfatizó.

Si bien reconoció que Dunn realizó el pago de su deuda, explicó que los procesos judiciales asociados siguen activos en distintos juzgados y que, hasta la fecha, la Alcaldía no ha recibido ninguna notificación formal sobre dichos pagos.

Recalcó que el único rol de la Alcaldía fue responder al requerimiento del Tribunal Supremo Electoral. «¿Qué quieren, que yo le haga el trámite al señor?”, cuestionó la autoridad municipal.

El TSE oficializó la inhabilitación de Dunn el pasado martes, decisión que fue duramente criticada por el afectado. Dunn aseguró que su exclusión del proceso electoral responde a temores tanto del oficialismo como de la oposición ante el crecimiento de su candidatura.