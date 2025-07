Agenda informativa: la ALP retomará el tratamiento de créditos y asambleístas en vigilia contra los proyectos del litio

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 10 de julio

La ALP retomará el tratamiento de créditos y leyes. Foto: ALP

eju.tv

– Asamblea Legislativa retomará el tratamiento de créditos externos

La Asamblea Legislativa reinstalará este jueves a las 15:00 la sesión ordinaria en la que continuará el debate para la aprobación en detalle del proyecto de ley que aprueba un crédito por $us 30 millones destinado a la construcción del Parque Lineal que unirá La Paz y El Alto. La iniciativa fue aprobada en su estación en grande la madrugada del pasado jueves, hace una semana, pero se suspendió la estación en detalle, última fase para que se remita el proyecto al Órgano Ejecutivo para su promulgación. De los 135 asambleístas que participaron en la votación, 75 sufragaron a favor, 58 en contra y dos se abstuvieron. Empero, la anterior semana, el debate fue interrumpido cuando se intentaba ingresar al tratamiento en detalle, porque legisladores denunciaron irregularidades en el voto electrónico, por lo que abandonaron el hemiciclo. Además, la agenda contempla el análisis de otro crédito internacional, esta vez de Japón, por un monto cercano a los 100 millones de dólares.

– Diputados en vigilia contra la aprobación del contrato de litio con la rusa Uranium

Un grupo de asambleístas potosinos, a la cabeza de la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros, amaneció en instalaciones del hemiciclo de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, que tiene en agenda el tratamiento del contrato de explotación de litio con la empresa rusa Uranium One Group. En una bochornosa sesión, Claros y otros legisladores evitaron la noche del miércoles la aprobación de la norma y condicionaron la reanudación de la reunión a que se cumpla el compromiso asumido en febrero de tratar este proyecto de ley en el departamento minero con presencia de las instituciones vivas. El contrato de litio con la empresa rusa Uranium One Group comprende la inversión de $us 975 millones. La pasada semana, el pleno de Diputados no pudo aprobar el contrato de litio con la empresa Hong Kong CBC Invest Limited con una inversión de $us 1.030 millones, porque también se declaró en cuarto intermedio sin nueva fecha.

– Comcipo instala vigilia en Potosí y anuncia movilizaciones en La Paz

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) lleva adelante una vigilia en la plaza de Armas, en la Villa Imperial, con el objetivo de rechazar la aprobación de los contratos del litio. Además, amenaza con iniciar una movilización en La Paz si los legisladores insisten en aprobar a ambos proyectos. Con banderas potosinas y carteles en los que rechazan los créditos, los cívicos y otras organizaciones de la región se declaran en alerta permanente, porque la región está en estado de emergencia. Comcipo asevera que los acuerdos con la empresa china CBC y la rusa Uranium One Gorup, que fueron enviados a la Cámara de Diputados son ilegales. La institución cívica denuncia la intención gubernamental de aprobar los proyectos de ley respectivos de forma inconsulta e ilegal, porque no se hizo la consulta previa, ni se ha consensuado con los departamentos de Potosí y Oruro. Las instituciones afiliadas analizan los escenarios si los contratos avanzan.

– Beni va al paro cívico y exige al Gobierno atender al sector salud

Instituciones y organizaciones de Beni realizarán un paro cívico este jueves para exigir al Gobierno la atención a sus demandas, en especial del sector salud. Desde la Gobernación beniana dicen que se tomó la determinación porque no hubo una respuesta al pedido de que se atienda la crisis económica y social derivada de la disminución sistemática de transferencias del presupuesto, lo que afecta principalmente al sector salud. El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte Arias, señaló que el paro será contundente. Aponte explicó que los médicos están impagos y que tampoco llega el presupuesto para medicamentos. El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, alerta que el sistema de salud en ese departamento se encuentra en emergencia debido a los recortes al presupuesto al Sistema Único de Salud (SUS) de casi el 50 por ciento. Varios sectores sociales y económicos señalaron que se plegarán a la medida.

– Bolivia roza los cien casos de sarampión, la mayoría en Santa Cruz

Los casos de sarampión en el país ya llegan a 97 en el país, cinco más se sumaron en las pasadas horas, la mayoría de los casos corresponde a niñas y niños que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna, o que no han completado el esquema, según el informe del Ministerio de Salud y Deportes. En cuanto a la distribución de casos presentados por departamento, Santa Cruz lidera la cifra con 84 contagios en total, La Paz con 6, Potosí con 4, Beni con 1, Oruro con 1 y Chuquisaca con 1. Un total de 97 casos en seis departamentos. Solamente Pando, Cochabamba y Tarija no presentan los contagios. La ministra de Salud, María Renée Castro, incide en que se debe priorizar la vacunación del grupo etario más vulnerable a la enfermedad, por ende, exhorta a los padres de familia a llevar a sus hijos a inmunizar a sus hijos, insiste en la necesidad de vacunar con las dos dosis a los menores de 9 años y así evitar más contagios.

– Autoridades de salud y educación de Santa Cruz se reunirán para analizar ampliación de vacaciones

El brote de sarampión continúa en ascenso en el departamento de Santa Cruz, que tiene la mayor cantidad de contagios (84 según el gobierno y 89 de acuerdo con las instancias departamentales), este hecho genera preocupación en las autoridades sanitarias y educativas. Según el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Dorian Jiménez, habrá una reunión con la Dirección Departamental de Educación (DDE) este jueves o el viernes, para definir si se prolonga la vacación escolar por una semana adicional, o si se implementan medidas que permitan un retorno seguro a las aulas. Equipos de rastrillaje recorren diferentes zonas de los municipios donde se presentaron los casos. El bajo índice de vacunación infantil es uno de los factores que preocupa a las autoridades. Por ello, si se opta por retomar las clases presenciales, se activará un plan de contención que contempla diferentes medidas sanitarias.