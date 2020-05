Médicos de Santa Cruz advierten quiebre del sistema de salud, piden acciones inmediatas  

Aseguran que faltan recursos humanos para la atención de pacientes y los reactivos para las pruebas.

Médicos en el ingreso del hospital en Santa Cruz

Página Siete Digital / La Paz

El secretario Ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas y Anexas (Fesirmes) de Santa Cruz, Hernán Jiménez, advirtió que el sistema público de salud está al borde de un colapso, debido a que no se cuenta con los recursos humanos suficientes, ni con los reactivos necesarios para continuar realizando las pruebas de detección de pacientes con coronavirus en ese departamento.

“Nosotros estamos al borde de un quiebre del sistema de salud si es que no hay los recursos humanos necesarios para la atención de los pacientes de terapia, especialmente; (de igual forma) si no hay los recursos humanos para la atención de los pacientes aislados, ya sea por sospechosos o positivos asintomáticos, si no hay los insumos, a la fecha no tenemos los reactivos para seguir tomando muestras”, dijo Jiménez.

Además el médico advirtió, “vamos a entrar a un quiebre del sistema si es que no hay acciones inmediatas, esto es preocupante porque sabemos que si el sistema público está mal, el privado debería tener todas las condiciones pero no es así, el privado también tiene sus deficiencias, sabemos que el privado no tiene la cobertura necesaria para pacientes pobres”.

Jiménez dijo que el tratamiento en establecimientos privados no está al alcance de ningún bolsillo, ya que es muy elevado el costo de internación, sin contar otros gastos que se deben hacer.

“Una terapia en cualquier clínica privada está alrededor de los 1.000 dólares por día, no estoy hablando de medicamentos, ni pago de honorarios de los médicos. Es alrededor de esa cantidad que hace inalcanzable para cualquier persona pobre, estamos hablando de 40 días que hay que estar en tratamiento y aislamiento”, dijo el representante de Fesirmes.

