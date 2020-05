Ministro Navajas: Incluimos Ivermectina en la lista de medicamentos, pero no recomendamos su uso para el coronavirus

La Paz, 13 may (ABI). – El ministro de Salud, Marcelo Navajas, aclaró que, si bien la Ivermectina fue incluida en la lista de medicamentos esenciales en Bolivia, no se recomienda su uso para el tratamiento contra el coronavirus por falta de evidencia científica.

«Nosotros estamos incluyendo este medicamento dentro de la lista de los medicamentos esenciales en Bolivia, pero no recomendamos su uso para el tratamiento (contra) el coronavirus», dijo Navajas a Cadena A.

Por eso -según la autoridad- además se recomienda que los protocolos médicos, que ya están haciendo algunos profesionales, tengan el consentimiento firmado del paciente para su uso.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

«La decisión (de incluirla en la lista) se la tomó porque estaban empezando a aparecer una serie de especulaciones sobre este fármaco y nosotros como ente regulador no podíamos permitir que se cree especulación y falsas expectativas de un medicamento que no está probado, que no hay evidencia científica lo suficientemente contundente como para decir que este fármaco actúa a nivel del coronavirus», agregó.

Ayer, mediante una resolución ministerial, se incorporó la Ivermectina en la lista nacional de medicamentos esenciales y según el reporte de algunos medios de comunicación, varias personas empezaron a buscar el producto en las farmacias, incluso, formando filas.