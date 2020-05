Tras primer caso de una periodista con Covid19, trabajadores piden equipos de bioseguridad

Tras el primer caso de una periodista que dio positivo al Covid-19 en la ciudad de Tarija, la Asociación de Trabajadores de la Prensa exigió a los responsables de los medios de comunicación reacios, dotar de manera inmediata todos los equipos de bioseguridad conforme a los protocolos de salud.

A través de un comunicado pide la dotación de barbijos de alta eficacia, máscaras de protección, lentes, trajes y demás insumos que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aquellos sectores, que por su rol, se exponen a esta pandemia mundial.

Señalan que un barbijo desechable o un guante de látex no es suficiente protección para cuidar sus vidas y la de sus familias. Aclaran que no son todos los medios, sino que algunos dueños que resisten cumplir la medida de bioseguridad a sus trabajadores que van en primera línea por la necesidad de cobertura de prensa.

Aseguran que algunos dueños se escudan en la supuesta escasez en el mercado para no dar estos implementos básicos, pero la Asociación advierte que “no permitirán más este tipo de actitud con los trabajadores de la prensa”.

No descartan dejar de trabajar y en su caso denunciar ante el Ministerio del Trabajo la amenaza de no pagarles sus salarios por los días no trabajados o la presión que reciben como trabajadores para exponer su vida por intereses personales y comerciales de algunos medios de comunicación.

Desde el lunes, al menos una decena de trabajadores fueron aislados en prevención a un posible contagio, luego que uno de sus compañeros diera positivo a la prueba del Covid-19.

Fuente: erbol.com.bo