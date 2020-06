El Tigre y Wilster, los primeros en presentar su protocolo Covid

miércoles, 17 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

The Strongest y Wilstermann tienen planificado presentar hasta el viernes su protocolo de bioseguridad para recibir la licencia que les permita volver a los entrenamientos. Si no hay observaciones a su documentación y el contagio no sube en Cochabamba y La Paz, ambos clubes podrían comenzar a practicar en la primera quincena de julio.

La pasada semana, el Ministerio de Salud promulgó el protocolo a utilizar para instalaciones deportivas durante la pandemia, normas bajo las cuales las entidades deportivas deben regirse para comenzar a funcionar. El médico de The Strongest, Waldo Delgado, explicó ayer que “estamos alistando el protocolo para todo el Complejo de Achumani, en esa medida estamos afinando las medidas de bioseguridad, ya que no sólo será usado por el primer plantel, sino por los socios de nuestras instalaciones”.

Los documentos deben ser presentados en primera instancia a la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte, luego pasan al Ministerio de Salud y en última instancia al Viceministerio de Deportes. Se calcula que en 15 días cada entidad tendría el permiso respectivo, es decir, que los atigrados podrían contar con el visto bueno en julio para reiniciar su tarea.

“Queremos adelantar todo el trámite para que nuestros jugadores tengan la seguridad el momento de volver. Si La Paz no aumenta su contagio y tenemos el permiso, ya estaremos preparados para volver”, dijo Delgado.

Wilstermann es otro que no se duerme en su trámite, más si los aviadores deben jugar la Copa Libertadores, aproximadamente desde septiembre, y sus rivales del grupo ya comenzaron a entrenarse en sus países. El galeno de los rojos, Álex Antezana, comentó que “cuanto más antes presentemos el documento será mejor, estimo que lo haremos el jueves, ya que estamos haciendo algunas modificaciones y correcciones al plan que teníamos”.

El galeno explicó que uno de los inconvenientes es que “nos piden un agente responsable, un médico que haga todos estos controles y eso requiere un gasto adicional para la entidad”.

