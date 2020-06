Una treintena de bolivianos varados en Cuba piden ser repatriados desde hace tres meses

miércoles, 17 de junio de 2020 · 10:45

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Sin comida, sin residencia, sin ayuda económica y con temor a enfermase, así se encuentra un grupo de bolivianos en Cuba que desde hace tres meses viven la incertidumbre de no saber cuándo serán repatriados por el Gobierno de Bolivia. Una treintena de ellos ha puesto su esperanza en una carta con sello de recepción del 4 de junio en la Cancillería en la cual se adjunta la lista que esperan pueda ser tomada en cuenta por las autoridades para gestionar un vuelo humanitario.

“Hemos intentado por varias vías consolidar un vuelo humanitario y ha sido imposible. No hemos tenido apoyo del Gobierno boliviano sólo se ha logrado una cotización de unas aerolíneas, pero los pasajes son exageradamente caros, además debemos pagar el costo de un lugar de asilo para hacer cuarentena en Bolivia, yo vivo en La Paz en Villa Copacabana. Mi esposo fue a la Cancillería y entregó la carta y el listado de nosotros”, indica una de las mujeres varadas en Cuba.

Los bolivianos en el exterior se vieron sorprendidos por el cierre de las fronteras en marzo, algunos de ellos solo debían permanecer unos días y no esperaban quedarse por tres meses. Tuvieron que vender sus pertenencias y acudir a la caridad de otras personas. Desde Cancillería se informó que esta misma tarde se tiene en agenda una reunión con los familiares de los bolivianos que solicitaron su repatriación de ese país.

Los compatriotas indican que hasta ahora la única ayuda que consiguieron del consulado fue la cotización de pasajes que les demanda más de 4.000 dólares por persona.

“Informarles que de momento se ha estado realizando cotizaciones con dos líneas aéreas bolivianas. Por un lado BoA nos cotizó el vuelo por un monto de 150.000 dólares con capacidad para 150 pasajeros. Ecojet cotiza un monto de 140.000 dólares con capacidad para 90 pasajeros”, fue la única respuesta que recibieron del consulado boliviano en Cuba en un mensaje de WhatsApp.

Ellos señalan que entre los 30 deben cubrir el costo total del vuelo y que por persona les tocaría pagar a 5.000 dólares (34.800 bolivianos) en BoA y en Ecojet de 4.667 dólares (32.482 bolivianos). Además les indicaron que deben pagar su prueba de PCR y que el costo de su cuarentena en Bolivia podría ser de 350 dólares (2.436 bolivianos).

“Estamos varados desde que cerró la aerolínea Copa, desde el 22 de marzo, y aquí en Cuba no nos hacen caso. Hay vuelos a otros países como Argentina, pero parece que con Bolivia hay una complicación política y no nos ayudan. Se ha podido cotizar un vuelo con BoA, pero nos sale muy caro, más de 2.000 dólares y ya no tenemos dinero. Hemos pedido ayuda a Cancillería para que por lo menos nos ayude con la mitad, pero no hay respuesta alguna. Así nunca nos vamos a poder ir”, lamentó una de las bolivianas que pide retornar a Cochabamba.

Ella cuenta que la situación es demasiado difícil, porque en el país no hay alcohol en gel, ni mascarillas y dice que hasta conseguir papel higiénico es complicado para los extranjeros. Al verse sin dinero vendió su computadora y celular, pero para no quedarse incomunicada compró otro de menor costó. Hasta el momento vive alojada en la casa de una mujer de la tercera edad, pero indica que ya no cuentan con dinero y no sabe hasta cuándo podrá aguantar.

Otra persona del grupo lamenta que el Gobierno los haya dejado a su suerte, sin respuestas ni ayuda de ningún tipo para subsistir por tanto tiempo. Ella comenta que entre los casos de los bolivianos varados en Cuba, está el de una joven declarada insolvente económicamente y que tuvo que ser recluida en un asilo con el compromiso de irse apenas haya un vuelo a Bolivia.

“Yo tenía que irme a mediados de marzo, tengo un hijo en Bolivia, me encuentro en un hotel donde pago 35 dólares la noche, que es una rebaja de la mitad del precio. Solo tengo una pastilla de jabón y ya sólo como arroz. El Gobierno no nos ayudó ni con víveres ni con asilo. No tenemos implementos de limpieza, esto no es un capricho, realmente necesitamos ayuda urgente”, expresó.

Otra mujer cuenta que necesita retornar lo más pronto posible a Bolivia porque su madre que estaba al cuidado de su hija de cinco años fue internada de emergencia en un hospital a causa de un cáncer. “Estoy muy angustiada por la salud de mi madre y por el bienestar de mi hija, pido a las autoridades intervenir para que podamos regresar, que haya un vuelo humanitario que nos rebajen los costos de los pasajes, no tenemos dinero”, expresó.

Los compatriotas varados en Cuba enfatizan que se encuentran en un país que demanda un costo alto de supervivencia y piden a las autoridades del Gobierno boliviano no desampararlos. “Las autoridades tienen el deber de velar por el bienestar de sus ciudadanos, pero no lo están haciendo. Enviaron vuelos hasta por tercera vez a otros países, fueron a recoger grupos de menos gente que nosotros, pero aquí ni una sola vez”, expresó uno de ellos.

La gestión de los familiares en Bolivia

Desde Bolivia los familiares refieren que se han comunicado por todos los medios para hacer conocer esta situación a la Cancillería. Escribieron mensajes al Facebook, realizaron llamadas, se apersonaron a la instancia y enviaron cartas para solicitar ayuda para los bolivianos en Cuba.

“Se ha hecho todo para volver y no hay respuesta de la Cancillería, de Migraciones, ni del Consulado en Cuba, tampoco hay ayuda, solo dan vueltas al requerimiento. Son 30 vidas que no le interesan a nadie del Gobierno allá en Cuba. Se olvidaron de ellos porque se pelearon con los cubanos, no creo que el Gobierno tenga que actuar así. Son más de dos meses de las solicitudes y debería haber una respuesta concreta”, lamenta la hermana de una de las bolivianas varadas.

Ella indica que su familiar es estudiante de medicina sin beca, y que antes le enviaban dinero para que se sostenga en Cuba, pero que ahora por la situación no tienen ni trabajo para ayudarla. Comenta que su madre de la tercera edad acudió personalmente a la Cancillería para pedir ayuda sin que alguien pueda brindarle información al respecto.

Otra persona expresa su desesperación porque su hermana sólo tenía dinero para quedarse por cuatro días en Cuba y dejó a su hijo de tres años en Yapacaní (Santa Cruz) al cuidado de su padre que es médico. «Él no tiene con quién dejar a su niño y en ocasiones debe llevarlo al trabajo», indica la señora.

“Desde que cerraron las fronteras ella está buscando vuelos humanitarios. Se movilizó en el consulado y yo desde aquí también llame a la Cancillería y hasta al consulado de Cuba. Lo único que dicen es que tenemos que esperar que hay que gestionar el vuelo, estamos esperando desde hace tres meses sin una respuesta concreta y nos piden esperar”, comentó.

Otra mujer señala que no ve a su esposo desde el 2 de marzo y que él era el único sustento económico de la familia. “La cuarentena lo agarró allá en Cuba, aquí hemos hablado hasta con el cónsul cubano y no quieren hacer nada. Allá en Cuba también hacen todo lo posible para que la Cancillería los escuche y haya un vuelo humanitario. Mi esposo es barbero, debemos hasta el alquiler del negocio cerrado por la cuarentena, yo no trabajo, tengo dos niñas, la menor de 10 meses”, cuenta.

