Wayar se ganó un lugar en el Tigre con mucha disciplina, esfuerzo y dedicación

El mediocampista tarijeño Diego Wayar lleva ocho temporadas en The Strongest, donde se ganó un lugar dentro de la formación titular gracias al sacrificio, la disciplina y la responsabilidad que colocó en los entrenamientos y en los partidos hasta convertirse en un referente y guía para los juveniles que están con la ambición de llegar al primer plantel.

«La insistencia de siempre mejorar y de querer jugar creo que es lo que me mantuvo y lo que me dejo hoy por hoy en este lugar», declaró el volante de 26 años de edad que todavía recuerda cuando llegó a Achumani, primero a prueba por dos semanas, hasta su debut.

Wayar agregó que:»se requiere muchos sacrificios, mucha disciplina y mucha responsabilidad» para arrancar desde atrás y ganarse un puesto en la institución que siempre anima los torneos locales. Esa mentalidad y la disposición para jugar le ayudaron bastante.

«Tal vez mi recuerdo más importante es mi debut en Copa Libertadores, en un puesto en el que recién estaba empezando a jugar, de lateral izquierdo, y bueno convierto el gol que nos ayuda a ganar y creo que fue una de las emociones más grandes que he vivido», rememoró Wayar, quien debutó, por otro lado, en la Selección Nacional hace dos años.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

En su momento, Wayar recibió recomendaciones de sus compañeros, ese conocimiento y los minutos de experiencia acumulados le permitieron tener la posición para hablar con los juveniles y compartir todo lo que aprendió.

«A los más chicos hoy por hoy trato de comunicarles todo lo que yo he aprendido, trato de compartir con ellos para que puedan tomar algunos ejemplos y siempre trato de alentarlos, porque me tocó vivirlo desde ese lado y saber que he logrado grandes cosas hoy por hoy hace que me sienta satisfecho y me gustaría que ellos también lo puedan conseguir», indicó el futbolista tarijeño al departamento de prensa del Tigre.

Desde su hogar, Wayar sigue con los entrenamientos vía Zoom. El regreso a la competencia es incierto, pero el mediocampista mantiene el ritmo de trabajo a la espera de un comunicado de la dirigencia.