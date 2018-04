Barcelona, campeón. La Liga es de Messi, la cordura es de Valverde

El jugador argentino zanja el título y el doblete tras un ‘hat trick’ en Riazor que condena al Deportivo a Segunda División

«Todo podría ser peor». Lo remarca un tipo tan dado a la desesperanza como Richard Ford. Lo recuerda siempre que puede Valverde, un hombre que hace camino a partir del pesimismo. En cambio, lo rechazan los clubes de fútbol de la alta burguesía, cada vez más acostumbrados a exigir a sus asalariados que pidan perdón por los éxitos que no lograron. [Narración y estadísticas]

Vive en esa extraña contradicción este Barcelona pese a conquistar la Liga en Riazor -la sufrida victoria arrastró al Deportivo a Segunda- y la Copa del Rey en el Metropolitano. Fue un último capítulo extraño, marcado por un partido irregular en La Coruña resuelto con tres goles de Messi, y envuelto en una temporada impoluta en España. Un curso también interpretado por ese revés en la Champions que seguirá turbando a unos directivos a los que las gestas domésticas ya les quedan cortas.

Esa realidad convive con Valverde, que advirtió que el club necesita «que corra el aire» para poner sus éxitos en perspectiva. En Riazor, y pese al empeño de un Deportivo al que le anularon un gol –Schär y Lucas estaban en fuera de juego-, y que empató pese a comenzar 0-2, el juego no invitaba a demasiados fastos.

Encontraron los barcelonistas respuestas al amanecer en los dos fichajes más caros de su historia, Coutinho y Dembélé. El primero, artístico en el gol inaugural. El segundo, titular por las molestias de Iniesta, intuitivo en la asistencia. Messi, que se topó con una gran intervención de Rubén tras su parabólico disparo de golpe franco, obtuvo premio después de conectar con Luis Suárez. Contestó Lucas Pérez, pero nada cambiaría el destino de una noche ya escrita.

Y eso que el Deportivo llegó a poner al Barça al límite. Adormilado tras el 1-2, sin rigor táctico ni tensión, permitió el equipo azulgrana que los hombres de Seedorf soñaran con el triunfo. Tanto sesteó el Barça que Borja, después de juguetear con Piqué en el extremo diestro, puso el balón en el área para que Borja asistiera y Çolak consiguiera el empate. Ter Stegen salvó el tercer gol ante Schär. Hasta que Messi dijo basta. La victoria hizo campeón a los de Valverde. Y serán las calles de Barcelona las que digan esta tarde si fue suficiente.

El valor de Valverde

Messi tomó el foco. Pero es esta también la Liga de Valverde. Porque tuvo que aguantar cómo la cúpula gubernamental del Barcelona, entre chascarrillos de pasillo, propagaba que podía ser despedido tras el chasco de Roma. Desmereciendo así los gerifaltes el octavo doblete de la historia de la entidad. Porque resistió ala huida de Neymar. Porque no tuvo reparos en rechazar alineaciones políticas (véase los casos de Dembélé o Yerry Mina). Porque fue fiel a sus principios ideológicos (el 4-4-2 y el doble pivote) en la mismísima casa de Johan Cruyff, donde el estilo y el relato priman sobre los resultados. Porque supo mimar a Messi (32 goles). Y porque, pese a evidenciar lo que ya sabía, «el entorno es depresivo», ha ofrecido una hoja de servicios del todo impoluta en el torneo de la regularidad.

Y eso que, tal y como el propio protagonista de esta historia se ha encargado de recordar día tras otro, llegó al cargo con el club camino del frenopático. Fue aquel verano en que Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del que sólo se sabe cuando hay lío, dijo aquello de: «Neymar se queda al 200%». A continuación, el técnico asumió una planificación deportiva en la que no hubo lugar para su única petición –Iñigo Martínez-, y por la que llegaron Dembélé, Semedo, Paulinho, Deulofeu -acabó cedido en el Watford- y, ya en invierno, Yerry Mina y Coutinho. De todos ellos, sólo el ex centrocampista del Liverpool, que se quedó sin jugar la Champions con los azulgranas por haberlo hecho ya con los reds, acabó por ganarse el puesto en un equipo en el que apenas hubo lugar para la segunda unidad. Bien porque el técnico no confió. Bien porque no dieron el nivel.

Visto los excelentes resultados obtenidos tanto en la Liga como en la Copa del Rey, a la directiva del Barcelona no le quedará otra que recular en esas críticas de tramoya que señalaron al entrenador como gran culpable de la eliminación en la Champions por su negativa a rotar. Una columna vertebral desconcertante en Roma, pero que demostró tener energía suficiente como para completar uno de los mejores partidos de los últimos años. El de la final de la Copa del Rey conquistada frente al Sevilla (5-0) en el Wanda.

La conquista más rápida desde Van Gaal

Abruma la autoridad con la que el Barcelona de Valverde ha conquistado la Liga. Tras dejar fuera de combate al Real Madrid todavía en diciembre (0-3 en el Bernabéu) y después decercenar el último intento de rebelión del Atlético en el Camp Nou (1-0, el pasado mes de marzo), los azulgranas se convencieron de que nadie les podría alcanzar. Hacía 20 años, desde la temporada 1997-1998 con Louis van Gaal en el banquillo, que el Barcelona no ganaba una Liga a falta aún de cuatro jornadas por disputarse.

No sólo eso. Este Barça se ha proclamado campeón del torneo sin haber perdido todavía partido alguno. De hecho, es el único equipo de las ligas europeas que se mantiene imbatido. Así que aún podrá seguir luchando por completar la Liga sin derrotas, algo que sólo han logrado el Athletic (1929-1930) y el Real Madrid (1931-1932) en la historia de la competición. Como marca que aún sigue creciendo, la de partidos ligueros sin derrotas. Tras el 2-4 en Riazor, y contando el último tramo de la campaña pasada con Luis Enrique, ya son 41 encuentros.

Entre los grandes méritos del entrenador, más allá de una fiabilidad extrema en los torneos españoles, está el haber alejado al grupo de todo incendio. Tras la tumultuosa etapa de Luis Enrique en el banquillo, Valverde devolvió la calma y la cordura al púlpito mediático. Algo que agradecieron sus futbolistas. Los mismos que, una vez superado el calentón por la disparidad de criterios en el planteamiento en Roma, han brindado a su entrenador la doble corona.

Ahora, que Valverde decida si le ha merecido la pena.

