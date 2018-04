Bien y mal cayó a la dirigencia y DT

Blooming. Se enfocarán en los partidos ante Wilstermann.







La postergación del partido por Copa Sudamericana que debía jugar ante Bahía el 8 de mayo para el 23, por un lado le cayó mal a Blooming y por otro lado bien. Mal porque el cambio de fecha trastoca los planes que ya había diseñado la dirigencia para trasladarse a Brasil, como también los gastos económicos entre otros, pero a la vez bien porque esto permitirá que se enfoque totalmente a los partidos ante Wilstermann por la ronda de los Play Off del campeonato Apertura.

Los cambios. “Recibimos un comunicado de la Confederación Sudamericana de Fútbol por el cambio de fecha, esto nos genera muchos problemas logísticos ya que teníamos todo definido, pero son determinaciones de arriba, lo que queda es que el elenco se entrene sin pausas, además nos reunimos con el cuerpo técnico y no ven mal el cambio de fecha, me explicaron que ahora primero se concentrarán en el rival del torneo local y después de la Sudamericana”, manifestó Fernando Cuéllar, directivo del cuadro celeste.

Pagarán. En cuanto al equipo y al tema económico en sí, Cuéllar adelantó que hasta hoy viernes la directiva pagará parte de la deuda que tienen con los jugadores con el fin de que el grupo solo se concentre en los partidos que les toca jugar tanto en el torneo local como la Sudamericana.

Ayer el elenco continuó con el trabajo de preparación en su sede del km 7 al norte y, para el fin de semana la dirigencia no descarta un partido de preparación, pero aún no confirmaron al rival, de no concretar nada los entrenamientos continuarán como planificó el técnico Erwin Sánchez.

Los celestes no jugarán el fin de semana por el torneo Apertura, debido a que ya adelantaron su partido ante The Strongest.

6 Participaciones

en Copa Sudamericana son las que lleva jugadas Blooming.

17 Puntos

son los que sumó Blooming en el Grupo B del Apertura.

Fuente: eldia.com.bo