Bolivia gastó Bs 470 millones en Parlamento que Unasur no usa

El Estado de Bolivia gastó en la construcción de la Sede del Parlamento Suramericano, en San Benito, al menos 471 millones de bolivianos, unos 65 millones de dólares, según datos del Ministerio de Obras Públicas; sin embargo, debido a diversas cuestiones, el organismo internacional aún no estrenó la obra ni se prevé que lo haga en el corto plazo porque hay una seria crisis desatada por el anuncio de seis países de suspender su asistencia a las reuniones. A esto se suma que la estructura evidenció algunas fallas que causaron incluso la molestia del presidente Evo Morales.

La obra tiene tres componentes: el primero es el Edificio de Plenarias, que fue construido en 12 mil metros cuadrados, cuenta con tres bloques, entre ellos el Parlamento Suramericano, y que tuvo un costo de 145.365.997 bolivianos; el segundo es el Centro de Convenciones construido en 18 mil metros cuadrados, cuenta con sala múltiple, auditorio y salas de comidas, costó 167.895.786 bolivianos en su primera fase, y el tercero es el proyecto urbano, que consta de una red 8,4 kilómetros de pavimento rígido y servicios básicos que servirán para la construcción de las embajadas de cada país miembro. Este componente costó 119.996.444 bolivianos.

Los tres componentes están concluidos y actualmente se desarrolla la etapa de obras complementarias, que tiene un presupuesto de 40 millones de bolivianos. Estas cifras no incluyen equipamiento ni obras menores, por lo que el gasto total sería de unos 500 millones de bolivianos, según estimaciones.

El área total en la que se construye el proyecto es de 460 hectáreas, donadas por San Benito.

Cuando los 12 países decidieron fundar Unasur, en 2006, determinaron que la secretaría general estaría en Quito, Ecuador, y el Parlamento en Cochabamba. La sede construida en la capital ecuatoriana costó a ese país 43,5 millones de dólares.

El presidente Evo Morales colocó en 2008 la piedra fundamental de la obra, junto a la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que llegó a San Benito para el acto. Ese año, Morales anunció que el Estado correría con todos los gastos como un aporte a la integración de Suramérica. Ecuador, por su parte, también corrió con los gastos de la obra en Quito.

La sede en San Benito no fue estrenada aún por Unasur. Sin embargo, la estructura montada en Quito fue inaugurada oficialmente en diciembre de 2015 con la presencia de cinco presidentes, entre ellos, Evo Morales. Esta sede ya cumple funciones administrativas del bloque regional, lo contrario de lo que sucede con el construido en San Benito.

Sin embargo, la Secretaría General está acéfala desde febrero de 2017 y hasta la fecha no hay consenso para el reemplazante. Éste es uno de los motivos por los que Unasur entró en crisis con la no participación de seis países por falta de consensos.

En cambio, la sede de San Benito aún espera su oportunidad para mostrarse al mundo. El Parlamento Suramericano no sesiona debido a que los 12 países del bloque no llegaron a consensos sobre el protocolo constitutivo.

La creación del Parlamento está contemplada en el artículo 17 del Tratado Constitutivo de Unasur. El proceso de creación del mismo quedó bajo la responsabilidad de una Comisión designada por la Cumbre de líderes de Parlamentos de Unasur, en Quito, en 2010. Desde entonces no hubo avances.

HUBO CINCO EVENTOS EN EL PARLAMENTO

Hasta la fecha, cinco eventos se realizaron en la sede del Parlamento Suramericano, ninguno de ellos relacionado directamente con el bloque.

Se trata de un agasajo a niños por parte de los asambleístas plurinacionales, en abril de 2017; la I Reunión Plenaria del Grupo Operativo Bioceánico, en septiembre pasado; la Sesión de Honor por el aniversario de San Benito, en octubre, además de la Cumbre Departamental de Seguridad Ciudadana, el pasado 9 y 10 de abril.

Finalmente, el 24 y 25 de abril se desarrolló el primer evento internacional, la XII Cumbre de Mujeres Parlamentarias.

ECUADOR LLAMA A MANTENER Y ADAPTAR LA UNASUR

La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, aseguró ayer que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es un espacio de integración que se debe mantener y que su país siempre fue y será defensor de ese mecanismo multilateral.

“Hay que mantener y preservar ese espacio de integración, adaptarlo a los nuevos tiempos y fortalecerlo, Ecuador ha sido muy claro al defender a Unasur como mecanismo de integración suramericana”, expresó la diplomática a Telesur.

En su criterio, desde la creación del bloque suramericano se han generado avances “fundamentales” para los pueblos de los 12 países miembros e invitó a revisar los mismos en el trabajo de los consejos en materia de interconexión, infraestructura, educación, entre otros.

Por otro lado, se supo que Bolivia asumió la secretaría pro tempore de la Presidencia del Consejo de Defensa del bloque.

El viceministro de Defensa, José Luis Vegazo, señaló que ese cargo recayó en el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien promoverá reuniones y talleres en el marco del Plan de Acción 2018-2019.

OPINIÓN

Shirley Franco. Diputada de UD

“Fue irresponsable asignar esos recursos”

El Parlamento Unasur costó a Bolivia aproximadamente $us 65 millones. Es un escenario que no llegó al estreno y ya muestra desperfectos. Lo que es peor, es un escenario construido para un organismo internacional que no tiene instrumento jurídico y que los Estados miembros no designaron parlamentarios ni representantes, es un organismo que ni siquiera cuenta con una secretaría permanente. Queda claro que el Gobierno actuó irresponsablemente asignando presupuesto a un proyecto que no cuenta con un instrumento de constitución.

Hay personas que consideran que esa infraestructura debería convertirse en un hospital o que cumpla otra función, aspecto que denota la manera improvisada que administra los recursos públicos y el derroche de los impuestos. Bolivia fue la única que se atrevió a asignar presupuesto a esta construcción, ni un Estado miembro de Unasur lo hizo porque es un organismo en construcción.