Cambio de posiciones en Google por la velocidad en móvil, aquí explicamos los detalles

La velocidad a la que cargan las páginas es un factor que afecta a la posición en el buscador de Google desde hace mucho tiempo, pero solo en los ordenadores, no afectaba a los móviles. Eso va a cambiar a partir de julio de este año, y en Google comentan los detalles que tenemos que tener en cuenta:

– La llamada “actualización de velocidad” podrá subir o bajar de posición cada página, pero solo afectará a las más lentas. Si una página carga en 0,5 segundos y otra en 0,3, mantendrán su posición relativa entre ellas, ya que la carga es suficientemente rápida como para que no les afecte el cambio.

– Una página lenta podrá mantener buena posición si ofrece contenido pertinente y de buena calidad.

– No afectará a todas las consultas, solo a un pequeño porcentaje de ellas, por lo que es posible que, aunque una página sea muy lenta, mantenga su posición para algunas consultas específicas.

– La tecnología con la que se ha realizado la página no afectará al cambio, únicamente la velocidad de carga de la misma.

Desde Google animan a usar tres recursos que pueden ayudar a encontrar factores que hacen la carga de una página especialmente lenta:

Informe Experiencia de Usuario de Chrome: datos públicos con métricas de experiencia de usuario.

Lighthouse: herramientas para desarrolladores de Chrome para medir la calidad (rendimiento y accesibilidad, entre otros) de las páginas que indiquemos.

PageSpeed Insights: famosa herramienta para medir los datos del rendimiento de una página.

Estamos en la era de lo inmediato, por lo que hay que adaptarse a los cambios…

Fuente: wwwhatsnew.com