Castellanos asegura que puente colapsó por una falla técnica

Edwin Castellanos, ex alcalde de Cochabamba en "El Mañanero"

Habló en El Mañanero sobre cómo le afectan las redes sociales, las obras que comenzó en su gestión y sus problemas por conducir bajo efectos del alcohol.

POLÍTICA

Red Uno Bolivia.- A dos años de que el puente colapsó de la avenida 6 de Agosto e Independencia, las investigaciones sobre las responsabilidades continúan dilatadas. El ex alcalde, Edwin Castellanos, habló en El Mañanero sobre cómo le afectan las redes sociales, las obras que comenzó en su gestión y sus problemas por conducir bajo efectos del alcohol.

Castellanos recalcó durante su entrevista que “fue un colapso técnico, no fue por corrupción o sobreprecio…me molesta muchísimo y es ofensivo que quieran comparar este casos de presunta corrupción. Son más de dos años y medio que estoy con un proceso penal y estoy imputado por la Fiscalía” declaró.

La obra colapsó el 22 de octubre de 2015 y la Alcaldía presentó denuncias contra cinco personas que fueron imputados: el ex alcalde Edwin Castellanos; el diseñador y supervisor, Nelson Vega; el ex oficial mayor de Infraestructura, Sergio Rodríguez; el ex oficial mayor Financiero, Oswaldo Delgadillo, y la empresa constructora Álvarez.

