Confirman un caso de malaria en Santa Cruz

El Servicio Departamental del Sedes detectó un caso importado de malaria procedente de África. Se trata de un hombre, quien se encuentra en condición de visita en el sector de “Villa el jipa” del municipio de Warnes, quien fue trasladado hasta el hospital Japonés donde recibe tratamiento.

Tras la confirmación, el paciente recibió un tratamiento inicial en el hospital Japonés. “No tenemos casos autóctonos de malaria en Santa Cruz, ese caso sucedió la anterior semana, es un caso de un hombre que venía de África, es un caso importado”, aseguró el médico Roberto Tórrez del Sedes.

“El único caso de esta semana está en un medio mancipado, está en tratamiento y no hay porqué alarmarse, no hay producción local, desde hace tres años que no tenemos casos autóctonos de la malaria”, explicó Tórrez.

La autoridad pidió no alarmarse porque año tras año ocurren entre 5 a 7 casos.

“Esta enfermedad se transmite a través del mosquito y no hay en la ciudad sino en el campo. Cada año tenemos uno que otro que viene de África, Venezuela y los locales de Pando, Riberalta, entre 5 a 7 casos al año y está en vía de eliminación en Santa Cruz”, dijo Tórrez argumentando que en lo que va del año son 6 casos de malaria que han atendido, sobre todo, de Pando y Riberalta.

Explicó que la malaria se transmite por la picadura de mosquitos del género Anopheles y se manifiesta con síntomas similares al dengue y puede causar la muerte. El vector se encuentra, principalmente, en zonas inundables o en campos.

Fuente: Bolivisión, El Mundo