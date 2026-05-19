Vocero dice que “socializan” con bloqueadores el ‘corredor humanitario’ para el ingreso de alimento y medicinas a La Paz

Camiones cargados con alimentos, medicamentos, y otros insumos están parados en carreteras hacia La Paz.

Fuente: Unitel

En relación con los bloqueos de carreteras hacia La Paz, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó este martes que el Gobierno realiza gestiones con los sectores movilizados para habilitar rutas destinadas al paso de camiones cargados con alimentos, medicamentos y otros productos retenidos en carretera.

“Hasta ahora estamos socializando el corredor humanitario que se dará cuando la gente entienda la necesidad. Hemos tenido grandes avances y creemos que en breve podremos contar con más insumos para la población”, declaró el vocero a los medios de comunicación.

Sobre esta operación, Gálvez explicó que “se pide horas para el ingreso de alimentos, medicamentos, oxigeno, y otros elementos imprescindible”.

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“Creemos que hemos logrado una buena recepción entre los movilizados y confiamos en que están entendiendo que se trata de algo que necesita la población”, sostuvo.

Ante la consulta sobre el pedido de estado de excepción, Gálvez afirmó que este es “un ámbito que la Constitución y las leyes prevén para un gobierno y es una de las últimas opciones que tenemos presentes”.

Finalmente, Gálvez espera de que los sectores movilizados levanten las medidas de presión; sin embargo mencionó que algunos manifestantes buscan la confrontación y mantener las medidas de presión.

“En el fondo, los violentos que buscan sangre o muerte para mantener la situación por mucho más tiempo no tienen viabilidad política. Lo que nos proponen es volver al pasado y pisotear el orden y el voto”, dijo.