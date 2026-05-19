¿A cuánto descenderán las temperaturas con el nuevo frente frío?

Tome sus previsiones y sepa cómo estará el tiempo en los próximos días. En las zonas más altas, se descartan las heladas o nevadas, y de ocurrir serán débiles o leves, según el reporte.

Fuente: Unitel

Tome sus previsiones porque el ‘surazo’ todavía se queda en Santa Cruz. Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), un nuevo frente frío ingresará durante la madrugada del miércoles, provocando un nuevo descenso térmico y ráfagas de viento que se sentirán con más fuerza entre jueves y viernes.

Desde el Senamhi explicaron que este nuevo frente frío llegará “apoyado por un sistema de alta presión del Atlántico”, afectando principalmente al oriente boliviano, por lo que se pronostican temperaturas mínimas oscilarán entre 13 y 16 grados, mientras que las máximas se moverán entre los 18 y 21 grados durante los días más fríos de la semana.

El pronóstico también contempla vientos del sudeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente entre viernes y sábado.

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A raíz de este nuevo frente que está ingresando, se mantienen los vientos de dirección sur hasta la próxima semana”, indicaron desde el Senamhi, al explicar que el ambiente frío persistirá por la combinación de dos frentes que continúan afectando al país.

Aunque el descenso de temperaturas será notorio en distintas regiones del departamento, en los Valles cruceños se descartan heladas o nevadas, de acuerdo con el agrometeorólogo Luis Alpire, quien señaló que, “de ocurrir serán débiles o leves, sin afectar a las hortalizas, como también a los árboles frutales”.

Las previsiones para el domingo apuntan a un cambio gradual en las condiciones del tiempo y, en este sentido, Alpire detalló que durante la madrugada se registrarán 13 grados de temperatura mínima y una máxima de 25 durante el día, debido al retorno de los vientos del norte.

Ese comportamiento también se reflejará en provincias como Cordillera y la Chiquitanía, donde las temperaturas comenzarán a recuperarse.