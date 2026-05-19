A casi tres semanas del inicio de las protestas, seis de nueve departamentos están afectados por los bloqueos

Estos puntos de bloqueo están distribuidos en La Paz con 17 puntos; Oruro con 12; Cochabamba registra 12; Potosí reporta 3; Santa Cruz con 2; y Chuquisaca tiene un único punto.

Fuente: Unitel

Este martes, a poco de cumplirse tres semanas desde el 1 de mayo, cuando comenzaron las protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), los bloqueos en Bolivia afectan a seis de los nueve departamentos de Bolivia.

Cabe recordar que la primera semana de mayo llegó a registrarse hasta 65 puntos de bloqueo, la mayoría de estos se debía al paro de 24 horas que fue convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia, tras esa medida y la firma de un compromiso con el Gobierno las protestas fueron en descenso.

Desde esa fecha hasta este 19 de mayo, fueron sumándose otros actores a las protestas, entre ellos campesinos e interculturales que paulatinamente fueron instalando medidas de presión.

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Esta martes por la mañana se registraron 32 puntos de bloqueos que afectaban a cinco departamentos, por la tarde esa cifra ascendió a 45 cortes de ruta en seis regiones. A las 19:43, la cifra de cortes de ruta alcanzaba a 47.

En La Paz los puntos de bloqueo ascienden a 17. La carretera internacional a Desaguadero, que conecta a Bolivia con Perú, es una de las que tiene interrumpido el tráfico.

Lo mismo ocurre con la vía que conecta al departamento paceño con Oruro y otras como Cotapata y Caranavi; la ruta Huarina – Río Seco; además de sectores como Palos Blancos, La Cumbre, Rio Seco, Achica Arriba, Colquiri y Villa Remedios entre otros.

De esta manera, las ciudades de La Paz y El Alto se encuentran cercadas, sin alimentos, sin combustible y sin poder transitar libremente. Por ello los envíos de alimentos perecederos son enviados por vía aérea desde otros departamentos para que familiares puedan sobrellevar la escasez alimentaria.

Oruro también tiene bastantes bloqueos, 12 hasta este martes por la noche. En este departamento se mantienen bloqueadas las rutas a La Paz, concentrándose en el sector de Ocotavi.

En Cochabamba, los puntos de bloqueo impiden los viajes hacia el occidente y el oriente del país, con los principales puntos de bloqueo en Vinto, Pongo, Sacaba, Punata y Chimoré, entre otros.

Mientras que en Potosí hay tres puntos de protesta, uno de ellos está en el cruce Turuchipa, otro en la entrada de Ocuri y el último en Challamayu.

Respecto a Santa Cruz, los bloqueos son en San Julián, cortando la carretera a Trinidad, y en Yapacaní, interrumpiendo la ruta nueva a Cochabamba.

Chuquisaca reporta un único bloqueo en el puente de Muyuriqui, en Camargo.

CORREDOR HUMANITARIO

La Policía Boliviana anunció que en las próximas horas se habilitará un ‘corredor humanitario’ en las próximas horas para que ingresen alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno a las ciudades paceñas.

“El cordón humanitario lo vamos a realizar en las próximas horas, pero vamos a anunciar a la población, vamos a exhortar a la población, a la sociedad, de que colabore con este cordón humanitario”, indicó el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol.