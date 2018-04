Demócratas no se aliarán con la “extrema derecha” en 2019

ANF / La Paz

El líder del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, anunció que su organización política no hará alianzas con la “extrema derecha” ni con partidos de izquierda fundamentalistas, como el Movimiento Al Socialismo, de cara a las elecciones de 2019.

Costas, tras una reunión del comité ejecutivo nacional del MDS en la ciudad de La Paz, dijo que su organización política se constituirá en una “alternativa” para dar certidumbre al país y desterrar el “régimen” del gobierno de Evo Morales.

Anticipó que trabajará en alianzas y en procesos de unidad, pero no “una unidad a cualquier precio”, sino bajo postulados y principios concretos de respeto a los derechos humanos, la justicia, la democracia y la lucha contra la corrupción. “Vamos a estar en la búsqueda de aliados, si hablamos de un proceso electoral y en la búsqueda de la unidad, pero no de la unidad a cualquier precio. Ténganlo claro, no estaremos con la extrema derecha porque hizo mucho daño a este país y sigue haciendo daño. No vamos a estar con los fundamentalistas de izquierda como el MAS”, sostuvo Costas.

Aseguró que “continuaremos nuestra ruta política para desterrar este régimen totalitario en las elecciones de 2019. Porque un país que no practica la justicia no puede reclamar justicia en el mundo”, afirmó la autoridad departamental cruceña.

No precisó cuáles son los partidos o líderes de extrema derecha con quienes su organización política no se aliaría. Aseguró que el partido gobernante intentó por todos los medios evitar el crecimiento de los Demócratas, rememoró los procesos judiciales contra sus líderes y la inhabilitación de los más de 200 candidatos en Beni en los comicios de 2015.

Por otra parte, los Demócratas ratificaron su pleno respaldo al alcalde cochabambino, José María Leyes. “No es el primero ni será el último perseguido político del régimen de Evo Morales. Sus sentencias no las dicta un juez, se dictan en el Palacio de Gobierno; no se dictan por una mochila, se dictan por un PIN que llevó en la solapa”, dice el pronunciamiento de esa organización.

Costas y su partido defendieron la “inocencia” de la autoridad local envuelta en un caso de irregular adquisición de mochilas chinas para los escolares del municipio del Cercado de Cochabamba. Guarda detención domiciliaria, pagó fianza y no puede acercarse a la Alcaldía hasta que duren las investigaciones. “Los Demócratas hemos hecho de la lucha contra la corrupción nuestro credo, nuestra seña de identidad, nuestra esencial diferencia con el MAS; y con esa rotundidad creemos en la inocencia de José María Leyes. Pero también sabemos que más allá de la inocencia está la actual imposibilidad de un juicio justo en Bolivia”, señala el documento que dio lectura Costas.

Fuente: Página Siete