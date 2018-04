“Es delito que particulares manejen recursos públicos”

Revilla sobre Jesús Vera y el FPS

El alcalde Luis Revilla aseguró este sábado que es un delito que recursos públicos sean manejados por personas particulares, refiriéndose a los proyectos del programa “Mi barrio, mi hogar” financiados por el Gobierno Central, a través del Fondo Nacional Productivo y Social (FPS), en coordinación con el autodenominado Presidente de la FEJUVE paralela, Jesús Vera.

“En algún momento tendrá que explicar a la justicia (Jesús Vera), porque no puede ser que los recursos públicos estén en manos de particulares, eso es un delito y quienes estén promoviendo eso también lo tendrán que explicar en la justicia. Ningún particular puede utilizar recursos públicos para su beneficio personal como está ocurriendo en este caso”, dijo el Alcalde de La Paz al ser consultado sobre este tema por distintos medios de comunicación.

Reiteró además que existe una estrategia de parte del MAS que data de hace varios años, que busca dañar las gestiones municipales en el país y desprestigiarlas.

“Estas denuncias que han surgido en La Paz que no tienen ningún sustento, como se ha visto carecen de toda veracidad, están dirigidas por personas que son afines al partido de Gobierno. Está claro que hay una estrategia detrás pero la gente nos conoce, sabe cómo trabajamos, sabe de la transparencia de la gestión municipal, así que no nos preocupa”, afirmó.

Sobre el revocatorio dijo que no le preocupa porque forma parte de la estrategia de desacreditación, pero manifiesta que su gestión cuenta con el respaldo ciudadano.

“Nosotros no vamos a distraernos con el revocatorio y vamos a ocuparnos justamente de trabajar y de cumplir con los compromisos que hemos hecho con la gente.(…). (Las denuncias). Están dirigidas y orientadas simplemente con finalidades políticas. Ustedes vieron que esas denuncias no tienen ningún sustento no tienen nada que ver con la realidad ni con los procesos de contratación que lleva adelante el Gobierno Municipal de manera transparente”, dijo.

Aseguró que en el Gobierno Municipal de La Paz se licitan obras, no se realizan contrataciones por excepción, como es el caso de otras instancias de estado.

“No nos preocupa ni las denuncias ni el revocatorio aquí estamos para trabajar como lo estamos haciendo ahora con la entrega de varias obras y vamos a continuar en esta tarea”, finalizó.

Fuente: erbol.com.bo