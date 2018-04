Farías, con piedras en el camino

El venezolano, que mañana puede ser confirmado como DT de la Verde, deberá encarar tres amistosos con equipo disminuido porque se disputarán fuera de fecha FIFA. Dirigir a Bolivia y al Tigre al mismo tiempo será difícil.

Sin asumir aún, se le vienen los primeros problemas para el venezolano César Farías, que es casi un hecho que se convertirá en el nuevo DT de la selección nacional, interino u oficial, mañana cuando se reúna el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Los obstáculos se refieren a la no aceptación de la convocatoria de algunos jugadores por parte de los clubes y al trabajo paralelo que deberá realizar el entrenador con su equipo, The Strongest, y la Verde.

En el calendario figura que las fechas oficiales de la FIFA para amistosos de este año se llevarán a cabo en septiembre (3 y 11), octubre (8 y 16) y noviembre (12 y 20). Situación que se complica porque ninguno de los partidos programados para 2018 de la Verde están entre esas fechas, y debido a ello los clubes, por reglamento, no están obligados a ceder a sus jugadores.

Los amistosos confirmados por la FBF hasta el momento para la selección mayor se llevarán a cabo el 28 de mayo en Filadelfia frente a Estados Unidos y el 7 de junio en Austria contra Corea del Sur. El otro encuentro, que es de la categoría sub-21, se efectuará este 25 de mayo y será en el Tahuichi ante la selección de Holanda.

El inconveniente se debe resolver en los próximos días, cuando la FBF busque un acercamiento con los clubes que aportan la mayor cantidad de jugadores, Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming y San José, los cuales fueron parte del frente que compitió con César Salinas por la Federación. El otro club que tiene a varios futbolistas convocables es The Strongest, la institución que presidía Salinas hasta que asumió en el máximo ente del fútbol nacional. Ahora comanda al atigrado su sobrino Henry Salinas.

Doble función

En este 2018, es también un hecho que Farías asumirá en la Verde sin dejar su cargo de entrenador en The Strongest. Esta situación también complicará el trabajo del venezolano, pues el Tigre se jugará la vida en la Copa Libertadores en la penúltima y última fecha del grupo C a jugarse el 3 de mayo de local frente a Libertad y el 17 del mismo mes contra Peñarol, de visitante.

El último encuentro se disputará a ocho días del partido de la Verde frente a la sub-21 de Holanda, y a 11 del partido de visitante ante Estados Unidos. A estos encuentros clave de los atigrados por la Copa se suman los enfrentamientos por el torneo liguero por los Play Offs. Si avanza The Strongest en este primer torneo del año liguero, se jugará la clasificación para la Libertadores del próximo año, que se adelanta repartirá un jugoso premio muy superior a los $us 1.800.000 que recibe actualmente el equipo que se clasifica para la fase de grupos.

Con el apoyo total del presidente de la FBF, Cesar Salinas, Farías sería designado este miércoles, en una reunión de comité ejecutivo que comenzará a las 10:00 en una ciudad por designar, que puede ser Santa Cruz. El venezolano ya tiene inconvenientes a resolver y que serán una prueba de fuego.

Baldivieso: “El doble trabajo del nuevo DT no me convence”

Algunos técnicos bolivianos se manifestaron en contra de que César Farías asuma el mando de la selección, sin dejar de lado a The Strongest. “El doble trabajo del nuevo DT no me termina de convencer. Para eso hay profesionales capaces en el país para que asuman”, sostuvo Julio César Baldivieso, exentrenador de la Verde y que actualmente está al frente del equipo nacional de Palestina.

La opinión de Álvaro Peña, DT de Wilstermann, es similar: “Soy del pensamiento de que la cabeza del entrenador tiene que estar centrada solo en la selección. No estoy de acuerdo que dirija dos equipos. Debe enfocarse en su trabajo, pues además debe ser imparcial en la convocatoria”, afirmó.

Su hermano, José ‘Pepe’ Peña, que comanda a Destroyers, se refirió al criterio que se está tomando en cuenta para nombrar a Farías. “Lo que no entiendo es cómo es que sale un técnico por polémico y viene otro polémico”, sostuvo Peña, que espera ver lo positivo que presentará esta nueva dirigencia para ilusionar a los hinchas de la selección nacional.

Paz García asume el desafío de dirigir la sub-17 por Illanes

El exjugador de Guabirá, Blooming y The Strongest Juan Carlos Paz García tendrá su primer gran desafío en su carrera como técnico. Ayer asumió el mando de la selección sub-17 de Bolivia, que disputará el Sudamericano de Perú, a llevarse a cabo entre el 23 de febrero y el 19 de marzo de 2019.

Paz García, que se desempeñaba de zaguero central, reemplazará a Alberto Illanes, que decidió dejar el cargo en solidaridad con Mauricio Soria, que lo llamó para formar parte del cuerpo técnico de la selección mayor, para luego darle la responsabilidad de comandar la sub-17.

Acompañan a Paz García en el cuerpo técnico: Américo Castro (preparador físico), Valentín Zanca (ayudante campo), Bernardo Aguirre (ayudante de campo) y Alejandro Villegas (preparador de arqueros).

El nuevo DT dirigirá un grupo de 32 jugadores, que trabajan desde agosto de 2017 y que está concentrado en el albergue de la sede de Blooming. El jueves el equipo se enfrentará en un amistoso a su similar de Perú, en el estadio Tahuichi.

