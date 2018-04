Huanacuni minimiza crisis de la Usanur y convoca a cancilleres

El canciller boliviano Fernando Huanacuni minimizó ayer la salida de la mitad de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y confirmó que convocó a sus homólogos a una reunión extraordinaria.

“Nos llegó una carta a la PPT (presidencia pro témpore) Bolivia, de los seis países (que tomaron distancia del bloque), en la cual suspenden las reuniones temporales hasta que se designe al secretario general, pero no dice que abandonan o se retiran, esa no es la palabra correcta”, declaró la autoridad en el programa El pueblo es noticia, de la radio estatal Patria Nueva.

El viernes, la Cancillería del Estado recibió una carta firmada por los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, en la que expresaban su decisión de apartarse de la Unasur, “hasta tanto no se produzca una normalización” al interior de la organización.

En respuesta, el canciller mencionó que la designación de un nuevo secretario general de la organización es lo que ocasionó que seis de los estados miembro decidan “suspender” su participación en el bloque regional.

“Este documento dice que suspenden la participación hasta que se designe el secretario general, por lo tanto, eso nosotros estamos haciendo, amerita una reunión extraordinaria, porque ese es el mecanismo, no lo van a resolver los otros consejos (de la Unasur). El mecanismo de diálogo del más alto nivel designará al secretario general”, afirmó.

Es por eso que Huanacuni convocó a los cancilleres de los 12 países integrantes de la organización, para llevar a cabo una reunión extraordinaria de alto nivel, en la que se designará al nuevo secretario general.

“La segunda semana de mayo nos reuniremos todos los cancilleres en la sede de Quito, Ecuador, en la sede de la Unasur, en la mitad del mundo, que es la sede que acoge estos temas de reunión extraordinaria que nosotros estamos convocando”, precisó la autoridad.

Consultado por la situación que vive la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), respecto a que ambos organismos están en crisis por la divergente postura política de sus integrantes, Huanacuni reconoció que hubo desavenencias en el bloque, pero que, en el caso de la Unasur, hay una misma visión.

“Lo que está pasando en Unasur y Celac es la búsqueda de un nuevo equilibrio ante la coyuntura política, eso es evidente, pero la capacidad de la zona Unasur es una realidad. La geografía, la historia, la vida hace que seamos vecinos, por lo tanto, Unasur es la formalidad de la realidad histórica y geográfica”.

El miércoles de la anterior semana, Bolivia asumió de forma oficial la presidencia pro témpore de esa organización, con un llamado a la unidad de todos los países, para “relanzar” la Unasur, y se trazó 13 desafíos como trabajar en una “ciudadanía sudamericana”, integración física con un corredor bioceánico y creación de una confederación regional de movimientos indígenas, entre otras tareas.

No obstante, todas esas tareas por ahora son sólo planes, ya que la decisión de seis de 12 países que integran el organismo regional puso en jaque a la Unasur.

Ecuador, sede de la organización, pide unidad a la organización

Ecuador, cuya ciudad de Quito es sede de la secretaría general de la Unasur, considera “indispensable la existencia” de la organización e instó a mantener la “unidad regional”, después del anuncio de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay de suspender sus actividades en el bloque de 12 naciones.

“Para el Ecuador es indispensable la existencia plena de la Unasur porque constituye un esquema de integración que atiende a las necesidades de la gente”, apuntó la Cancillería ecuatoriana, en un comunicado publicado por AFP.

En la misma línea, el excanciller argentino y actual diputado del Parlasur, Jorge Taiana, calificó de “puñalada trapera” el anuncio de la salida temporal de seis países de la Unión de Naciones Suramericanas, porque se trataría de un paso posterior a la Cumbre de Las Américas, que se celebró hace un par de semanas en Lima, Perú.

“Es una puñalada trapera. Da toda la sensación de que se trata de un paso posterior a la Cumbre de las Américas de Lima, que terminó el 14 de abril sin que Argentina lograse un acuerdo para condenar a Venezuela. Ni siquiera con Brasil. De paso, fue una cumbre que nació débil”, declaró en entrevista con el diario Página 12.

Taiana interpeló que la presidencia pro témpore, hasta hace poco en manos de Argentina, no haya solucionado problemas del bloque ni haya convocado a los cancilleres a elegir al nuevo secretario general.

“Heredamos la Unasur con varios temas pendientes”

Durante la entrevista realizada en Patria Nueva, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, responsabilizó a Argentina de dejar “temas pendientes” de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que ahora afectan a la organización regional.

“Hemos heredado la Unasur con varios temas pendientes, uno de ellos es la designación del secretario general. Para designar al secretario general se necesita un mecanismo de alto nivel, no son los consejos de seguridad, de justicia, educativo (…). No se convocó ni a cancilleres ni a presidentes, no hubo la cumbre, el foro correspondiente”, indicó.

Huanacuni insistió que los temas pendientes debieron ser resueltos por Argentina, ya que fue el país que tuvo la presidencia pro témpore antes que Bolivia.

Respecto a la negativa de Venezuela, apoyada por Bolivia y Surinam, de vetar la designación del argentino José Octavio Bordón como secretario general de la Unasur, Huanacuni afirmó que presentaron su oposición porque el diplomático postulado por Argentina no es un excanciller ni exjefe de Estado.

“Hasta ahora, la práctica del secretario general era (que sean designados) excancilleres y expresidentes y Bordón no cumple estas características, por lo tanto esto ha ocasionado un poco la no designación, pero ahora Bolivia bajo el mandato del acta constitutiva, está convocando a una reunión extraordinaria para tratar este tema y otros pendientes que son extraordinarios”, manifestó la autoridad, que anunció la reunión para la primera quincena del próximo mes.

José Octavio Bordón fue vetado por tres países. Foto: Página Siete

Página Siete / La Paz