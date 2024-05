Alcaldía cruceña analiza ajustar precios para ciertos insumos de la construcción

Sergio Luna, secretario municipal de Obras Públicas, dijo que hasta la fecha no han tenido problemas en las licitaciones y las empresas licitantes se han presentado a las convocatorias, pero es de conocimiento de las autoridades que la falta de dólares afecta a las empresas, sobre todo a la hora de comprar insumos para las obras porque muchas de ellas adquieren estos materiales en el exterior y puso como ejemplo las adquisiciones de fierro y porcelanato que se hacen de Brasil.

“Vamos a tener una reunión con la Cadecocruz para que, con un sistema logarítmico, se ajusten algunos precios. No son todos los precios (los que se van ajustar) porque para la arena, por ejemplo, no le podemos subir porque no implica dólar”.