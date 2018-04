El alcalde de Cochabamba insistió hoy que la licitación de las mochilas fue pública y totalmente transparente.

Leyes al MAS: “Digan de frente que quieren tumbarme y no se inventen juicios mentirosos”

El burgomaestre añadió que no teme ir a la cárcel y denunció que el Gobierno lo persigue por ir a La Haya, defender el 21F y no someterse al MAS.

El alcalde José María Leyes. Foto: ANF

La Paz, 18 de abril (ANF).- El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, afirmó este miércoles que no teme ir a la cárcel por el caso de las mochilas chinas, sin embargo desafió al MAS para que lo encare “de frente” y no se invente juicios para desestabilizar su gestión municipal con el fin de poner un alcalde “masista” en su lugar.

“Que digan de frente que quieren tumbarme y no se inventen juicios mentirosos para justificar el derrocamiento (de Leyes). El MAS quiere generar una difamación pública para justificar el golpe contra el alcalde de Cochabamba y poner un alcalde masista. Yo gané con el 56% de los votos, el MAS apenas sacó el 32%, eso es lo que no perdonan”, indicó.

Según su criterio, Leyes aseguró que el juicio en su contra, por la supuesta adquisición irregular de mochilas escolares para su municipio, se trata de una persecución política desde las filas del MAS para desestabilizar su gobierno municipal y afectar a los líderes de los Demócratas, a cuya organización pertenece.

“Es un intento de golpe de Estado, una persecución política contra el alcalde de Cochabamba ¿saben por qué? porque no me he sometido al MAS, porque he defendido el 21F y porque fui a La Haya a denunciar lo que el MAS quiere violar el voto del pueblo”, dijo.

Leyes remarcó que la intención del MAS no es investigar el caso de las mochilas chinas, sino defenestrar a los líderes de la cúpula de los Demócratas; aseguró que se someterá a cualquier tipo de investigación para esclarecer el hecho.

“Al MAS no le interesa la investigación. Lo que le interesa es mentir y difamar al alcalde y a los Demócratas. Yo me presenté el 6 de abril y recién para el 20 me fijan la audiencia oral. Incluso les pedí un perito para que investigue el proceso de contratación, pero me negaron”, indicó

El burgomaestre cochabambino reiteró que aún no se hizo el pago por la compra con presunto sobreprecio de las 90 mil mochilas de fabricación china.

“Ellos han dicho que ya se hizo el pago, falso. Desde que conocí la denuncia he instruido suspender todo tipo de pago, no se va hacer el pago hasta que se esclarezca”, afirmó, pero no quiso responder a las preguntas si él aprobó la licitación.

El viernes declarará Leyes ante la Fiscalía por el caso a las 17:00, aunque advirtió que es posible que lo arresten.

Leyes: La licitación de las mochilas fue pública y totalmente transparente