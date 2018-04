Moto E5, ¿vale la pena cambiar mi Moto E4 u otro teléfono por este móvil?

La submarca de Lenovo, Motorola, ha aprovechado el mes de abril para lanzar varios dispositivos móviles. Entre la lista de smartphones presentados tenemos el Moto E5 y el Moto E5 Plus, el mayor de los hermanos. Ambos son buenos teléfonos de gama de entrada, pero, ¿son tan buenos como para comprarlos y cambiar el antiguo móvil por alguno de estos?

La respuesta a esta incógnita tiene que ser de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, debes tener en cuenta el factor precio, capacidad y procesador, batería y uso diario. Jamás se podría comparar este terminal con topes de gama de la talla del Galaxy S9 un otro similar, pero seguro que sí le daría pelea a otros teléfonos de menor gama de marcas distinguidas.

Las características y bondades que puede ofrecerte el Moto E5

Aquí vamos a mostrarte algunas razones para comprar este móvil.

• La batería: es quizás uno de los apartados más importantes del Moto E5 y E5 Plus. En el mayor de los hermanos tenemos una de 5.000 mAh con carga rápida, la cual según su fabricante puede proporcionar hasta 36 horas de autonomía. Por otra parte, el Moto E5 contrae una 4.000 mAh con carga rápida incluida, más que suficiente para terminar un día con carga en el móvil.

• Diseño y pantalla: la del Moto E5 es una pantalla de 5.7 pulgadas con resolución HD+, mientras que la del Moto E5 Plus es una de 5.99 pulgadas con resolución HD+. Ambos cuentan con un diseño resistente y elegante.

• Cámara, siempre importante: el apartado fotográfico del hermano menor está conformado por una cámara trasera de 13 MP con apertura de f/2.0 y una delantera de 5 MP con flash incluido. Por otro lado, el Moto E5 Plus integra un sensor trasero de 12 MP con apertura de f/2.0 y una delantera de 8 MP con flash incluido. Ambos terminales sacan fotos, vídeos y selfies bastante decentes.

• Otros: encontramos Android 8.0 Oreo en los dos teléfonos. Igualmente, destacan por adquirir lector de huellas en la parte trasera (el Moto E4 Plus lo tenía en la parte frontal), USB C, resistencia a salpicados de agua (que no se confunda con resistencia bajo el agua) y Bluetooth 4.2, entre otras cosas.

• Precios: otro detalle a destacar es el precio de cada móvil. El Moto E5 está disponible por la suma de 149 euros, mientras que el Moto E5 Plus se puede comprar por 169 euros.

Habiendo evaluado todos estos puntos ya puedes llegar a una conclusión de acuerdo a tus necesidades. Como ves, ambos dispositivos resultan una buena opción si quieres rendimiento para rato, fotos decentes, precio menor a los 200 euros y correr uno que otro juego potente como PUBG Mobile o alguno parecido.

