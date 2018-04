Mutaciones súper humanas

José Luis Bolívar Aparicio*

Fanático como era del History Channel dejé de estar tan pendiente de su programación cuando cambiaron los documentales históricos, por “realities” que dejan mucho que desear, aunque debo reconocer que alguno de ellos tenía un dejo interesante como el precio de la historia.

Uno de estos shows no acaparó toda mi atención pero su temática estaba muy bien auspiciada nada menos que por Stan Lee, el famoso creador de los personajes de Marvel.

El programa en cuestión se denominaba “Súper humanos” y buscaba alrededor del mundo a individuos de carne y hueso con facultades realmente extraordinarias. Seres capaces de soportar el dolor, frío, calor o cualquier adversidad a niveles inverosímiles que los hacen realmente diferentes al resto de los mortales.

De todos ellos quien llamó mi atención, seguramente por su relación con mi melomanía es un brasilero de nombre Thiago Dos Santos, un paulista dueño del Record Guinness como el guitarrista más rápido del mundo.

Durante el programa se enfrenta a un violero profesional y mientras es monitoreado por un ingeniero de sonido se le reta a tocar una misma partitura cada vez más rápido. Empiezan por ejecutar el instrumento a 160 bpm’s (bits por minuto) y van subiendo el rango. El retador llega a tocar hasta 250 bpms y no puede más pero Thiago sigue subiendo la vara. Llega al límite de superar su propio record y ejecutar el instrumento a 500 bpms, es decir, pudo tocar hasta 8,5 notas por segundo, algo digno de un superdotado.

Para averiguar qué es lo que le daba a Thiago semejantes condiciones, fueron a un centro médico para que distintos especialistas lo examinen y determinen sus cualidades. A simple vista una perfecta estructura en los miembros superiores y espalda le daba gran parte de sus atributos en una condición que se denomina laxitud muscular. Pero lo que realmente le permitía pulsar las cuerdas de su guitarra tan rápido es una mutación genética en su cuerpo que provocaba que produzca mucha más mielina que una persona promedio. Esta sustancia es la que le faculta a los nervios transmitir los impulsos nerviosos entre el cerebro y los músculos, lo que hace que el paulista mueva los dedos a una velocidad increíble.

Muchos seres humanos sufren este tipo de mutaciones en sus organismos dejándoles tener condiciones sobrenaturales, algunas son muy favorables y ya las quisiéramos tener todos, otras se pueden transformar en una verdadera maldición, en todo caso, lo que estas metamorfosis genéticas provocan generalmente, son tolerancias de diversa índole.

Existen por ejemplo algunos humanos que no acumulan colesterol. Un gen conocido como PCSK9 muda en ellos o desaparece haciendo que los triglicéridos no sean asimilados por su cuerpo, podría comerse un chancho entero y no aumentarían ni un gramo. Algo que sin duda más de uno desearía para sí.

Hay un caso que aparentando ser muy bueno, puede resultar todo lo contrario y es cuando la proteína CCR5 muta y hace a su portador prácticamente inmune al VIH. Lo que sucede es que este fatal virus usa esa proteína como puerta para instalarse en las células humanas. Ante su ausencia simplemente habitan en el organismo pero no son capaces de afectar el sistema inmunológico. Ello lógicamente provoca que la persona no presente los síntomas clásicos del síndrome, lo malo es que el portador puede infectar a otras personas sin saberlo y esparcir el daño.

Como éstas existe una enorme variedad de mutaciones, pero la más extraña de todas es la denominada sangre rara. Una mutación en el antígeno RH hace que este se convierta en neutro, lo que le permite ser una sangre que puede ser donada a cualquier persona sin riesgo alguno. Es la más universal de todas, más que cualquiera de las de tipo O. Lastimosamente se trata de una mutación tan rara que apenas unas 40 personas en el mundo la poseen.

En cambio en Bolivia al parecer otro tipo de mutación se ha vuelto realmente común y es que una forma extraordinaria de cambio genético se ha apoderado de nuestra moral y de a poco nos ha transformado en seres tremendamente tolerantes a la corrupción.

Cuando la ex Primera Ministra sueca, Mona Sahlin, tuvo que renunciar debido al escándalo que provocó el que haya comprado una barra de chocolate con su Riksdag credit card (tarjeta de crédito que otorgan a políticos suecos para gastos de representación), me preguntaba ¿qué hubiera pasado en Bolivia si se descubría el mismo acto de corrupción a alguna de nuestras autoridades?

Lo más seguro es que le hubieran criticado el haberse ensuciado por “tan poco”. Y es que el latino en general tiene otra forma de entender la moral y la relación del individuo con el delito y las ganancias ilícitas.

Por ejemplo, la forma en que el MAS como bloque, con Evo Morales a la vanguardia defendieron hasta la intransigencia a Lula da Silva, calificando su proceso y encarcelamiento como político, es una clara muestra de que lo que importa en Bolivia no es el pecado sino el pecador.

No es posible que ante las pruebas irrefutables de los actos de corrupción en los que incurrió no solo el barbado ex mandatario sino su gobierno casi en general, a la gente de izquierda lo que le interese sea lo buenos que fueron los del PT con los pobres y no la forma en que se aprovecharon de los erarios nacionales, justamente en desmedro de los necesitados de ese enorme país.

No se puede seguir justificando la comisión de actos contra las arcas públicas, con argumentos pueriles como “por lo menos trabaja” o “el hizo como nadie antes” o la peor de todas, “los de antes eran peor”, argumento favorito de los funcionarios del actual gobierno a la hora de escudar los innumerables hechos que enlodaron el proceso de cambio, derrumbando por completo la tesis de quienes se supone eran reserva moral de la humanidad.

Y los del frente no se quedan atrás, lo sucedido con las mochilas escolares en el municipio de Cercado es un episodio por demás triste. Ante una acusación que parece tener serios argumentos de un sobreprecio escandaloso, el Alcalde Leyes no sólo desapareció en las horas más cruciales del necesario descargo, sino que además aparentemente sus empleados aprovecharon ese tiempo para borrar información vital de las computadoras que podrían tener todos los datos de la adjudicación a una empresa que antes le vendía asfalto al gobierno municipal y de la nada le comenzó a ofrecer material didáctico.

Por si eso fuera poco, en vez de dar la cara con la verdad por delante y presentando a los responsables de la aparente mala acción, no tuvo mejor idea que victimizarse y darse por preso político cuando lo que necesita la ciudadanía es una clara explicación de lo acontecido en una licitación muy mal administrada. Pero por el contrario llevan a la gente en marchas multitudinarias como si el apoyo masivo borrara el hecho, o lo que es peor, le diera carta blanca para hacer lo que le venga en gana.

El accionar en este tipo de situaciones sobre todo del MAS va con sello seco y marca registrada y nadie va a dudar que la forma en que atacan a Leyes tiene un trasfondo político. No se explica de otra manera cómo nadie mueve un dedo en el caso del Alcalde de Oruro, aunque el supuesto delito sea exactamente el mismo. Pero nada exime al burgomaestre del Valle de no haber cuidado todas las formas administrativas, no para que no le pesquen algo, sino porque no debe hacer nada contra la Ley ni permitir que otros lo hagan.

De un lado, y del otro lo que abundan no sólo son los vergonzantes hechos de corrupción, sino los descarados escuderos, con la moral mutante, capaces de comerse cualquier clavo y justificar lo que sea, de quien sea de una manera bochornosa y que a los ciudadanos nos llenan de indignación.

A este paso, cuando encontremos un tipo honrado, vamos a tener que hacerle un programa de televisión y llamarlo “el mutante súper humano”.

*Es paceño, stronguista y liberal