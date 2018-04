No al agua caliente: 5 maneras efectivas de evitar la caída del pelo

Foto: iStock.

Con un 42,60% de casos de alopecia, España es el segundo país, solo por detrás de República Checa (42,79%) y seguido de cerca por Alemania (41,24%), con más calvicie en el mundo. Además, el 40% experimenta una pérdida de cabello notable a los 35. Si quieres ponerle solución, hay algunas cosas que puedes hacer para intentar evitarlo.

Medicamentos

Existen dos medicamentos aprobados clínicamente para prevenir la pérdida adicional de cabello: finasterida y minoxidil. El primero actúa inhibiendo la hormona dihidrotestosterona (DHT), que hace que los folículos capilares encojan y se caigan, mientras que el segundo aumenta el flujo sanguíneo y la absorción de nutrientes a la raíz del pelo.

Muchos aseguran que masajear el pelo no ayuda al crecimiento y que es un mito: no hay evidencias científicas que avalen sus beneficios

Ambos tratamientos pueden provocar nuevos nacimientos, pero es posible que haya efectos secundarios: se ha descubierto que la finasterida conduce a la disfunción eréctil y a una disminución de la libido en aproximadamente 1 de cada 31 hombres, mientras que el minoxidil puede provocar irritación de la piel y reacciones alérgicas.

Cambia de productos

Existen ciertas evidencias de que muchos champús y otros productos pueden contribuir a la caída del pelo, ya que los productos permanecen en el cuero cabelludo y quedan atrapados en los folículos, lo que impide que el pelo nazca. Evita el uso excesivo de este tipo de líquidos y prueba productos de peinado más naturales. Además, muchos combaten el DHT, el principal culpable de la caída.

Busca productos que contengan 1-2% de ketoconazol, un medicamento que bloquea la conversión de testosterona a DHT, tal como lo hace la finasterida. Sin embargo, debido a que la aplicación de este fármaco se restringe al cuero cabelludo, no tiene el mismo riesgo de efectos secundarios sexuales negativos.

En cuanto a las gominas y lacas, otros expertos aseguran que no tienen nada que ver. Estos productos pueden modificar el aspecto estético del pelo, pero tampoco actúan sobre la raíz del pelo, que es donde se inicia la alopecia androgénica.

Adiós al agua caliente

Las duchas con altas temperaturas pueden causar daños en el cuero cabelludo al despojarlo de los aceites esenciales que ayudan a protegerlo, causando sequedad e inflamación. No hay evidencia directa de que conduzcan a la caída del pelo, pero algunos creen que la inflamación del cuero cabelludo puede dar como resultado la miniaturización de los folículos capilares y el adelgazamiento del cabello.

Masajea el cuero cabelludo

Algunos estudios, como el realizado por el departamento de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, de la Nippon Medical School de Tokio, han sugerido que el masaje del cuero cabelludo tiene el potencial de aumentar la densidad del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y los folículos pilosos, así como también aumentar la actividad de los genes que promueven el crecimiento del cabello. Un beneficio adicional es que el masaje ayuda a reducir los niveles de estrés, otro factor relacionado con la pérdida de cabello.

A pesar de ello, otras investigaciones aseguran que es un mito y que no hay evidencias científicas que avalen sus beneficios. De hecho, la explicación que se da es que puede deberse a una falta de irrigación sanguínea. Sin embargo, esta teoría no explica por qué en los laterales no sucede este problema.

Trasplante

Si ya tienes una pérdida importante, una cirugía puede ser tu mejor opción. Antes de tener este tipo de problemas, una persona posee alrededor de 100.000 pelos; y se requieren al menos 25.000 para tener una apariencia relativamente completa. El proceso de trasplante consiste en tomar folículos pilosos de regiones “donantes” resistentes a la DHT en la parte posterior y lateral de la cabeza, e injertarlos en el cuero cabelludo. Existen muchas técnicas diferentes de trasplante capilar, pero algunos de los métodos más recientes usan células madre para estimular el rebrote en el área donante, permitiendo hacer varios si es necesario.

