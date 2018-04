Patear la pelota, hablar inglés y aspirar a ser un ‘10’ nunca fue tan divertido

La escuela de Frederick Hurtado brinda otra pedagogía para los pequeños. Enterate de todos los detalles

2014. Ese año Frederick Hurtado vivía en Estados Unidos y se desenvolvía como entrenador de fútbol en una escuela donde se inscribían hijos de latinos y de estadounidenses. Pensó que esa experiencia académica la podría trasladar a Bolivia. Y así fue.

Otra forma de educar La escuela arrancó hace dos años y ha dado buenos frutos. En Inter Stars Soccer School los chicos pueden aprender dos cosas a la vez: inglés y fútbol. Combinadas, resulta una experiencia fabulosa que jamás olvidarán. Además, complementan este aprendizaje con la enseñanza de los valores, juego limpio, relaciones sociales, control emocional y buenos hábitos.

Ni bien ingresan al curso, los estudiantes son sumergidos a las clases en aula y cancha los lunes, miércoles y viernes, en tanto, los martes y jueves tienen a disposición el inglés teórico. Pueden ser parte de esta aventura aquellos que oscilen entre 6 y 14 años.

Enfocados en ellosSi el niño sabe o no jugar al balón, eso no importa, porque igual podrá ser parte del curso que tiene una duración de un año. La idea es que llegue hasta el inglés básico y puede conocer las cualidades técnicas y físicas del fútbol.Solo pueden inscribir unos 15 muchachos, en categorías diferentes. Allí imparten sus conocimientos Álex Moreira (sub 9 y 10), Frederick Hurtado (sub 8 y 13) y Paul Spohr (profesor de inglés). Los tres son maestros jóvenes: Álex tiene 28; Frederick, 26; y Paul, 21.

A full los fines de semanaCada sábado los pequeños deportistas participan de torneos amistosos. Este sábado 28 será un día especial porque se celebrará el segundo aniversario de la academia.

La escuela está en la av. Cristo Redentor, calle Motoyoé # 2.002 (barrio La Santa Cruz). Informes al 613-84194 o en Facebook.

