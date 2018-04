Santa Cruz inicia comercialización de ovejo con 800 kilogramos cada quince días

Novedad. La carne ya está en supermercados. Productores esperan su segundo faenado el próximo viernes.





Ref. Fotografia: Familia ovina. Productores de la Acproc se lanzaron con la industrialización de corderos de dos razas.

Son 800 kilogramos aproximadamente que se ha comenzado a carnear cada quince días, indicó Wálter Ruiz, presidente de la Asociación Cruceña de Productores de Razas Ovinas y Caprinas (Acproc). Hace dos semanas aproximadamente fue el primer faenado y muy ansiosos esperan el segundo, que será el próximo viernes.

“Estamos empezando y esperamos llegar a carnear 2.000 kilos quincenalmente en el año 2019”, aseguró Ruiz, quien se dedicó a la cría de ovejas hace ocho años y buscó la manera de formar una asociación y mercado para este tipo de carne que en otros países tiene un alto prestigio por la calidad y propiedades de la misma carne. Actualmente Acproc cuenta con una empresa que está distribuyendo la carne con cortes especiales y en embutidos en mercados y supermercados. Con este logro los productores tienen el gran reto de satisfacer el 1,5% del consumo cruceño de carne.

Carne garantizada en el mercado. “Ahora ya contamos con los permisos de autorización de frigorífico ante el Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) porque Acproc ha hecho un convenio con el frigorífico Indufrisa y estas dos empresas van a poder lograr que nosotros demos sanidad a las amas de casa”, explicó el presidente de la asociación y que ahora con la carne ovina ya pueden estar en un mercado de barrio, supermercados o directo a domicilio.

El hato ovino. Según datos del Senasag brindados a Acproc, estiman que el hato ganadero ovino es de 50.000 animales a nivel Santa Cruz.

Aunque la Asociación de Productores Ovinos y Caprinos de Santa Cruz no tiene ni un año de su conformación, sus miembros ya dieron el primer paso para la industrialización de esta carne y aseguran que el departamento cruceño tiene todas las condiciones de producción para estos animales, debido a que existe una cantidad territorial adecuada para la crianza de las dos razas que están manejando.

Una raza se llama Dorper, es una raza nueva, solo lleva cuatro años en Bolivia y es de lana; sin embargo, la raza Santa Inés lleva más de 40 años en el país, conocida por su pelo negro y por ser sin lana.

“A diferencia del occidente, nosotros creamos un producto animal que esté adecuado al clima cruceño”, manifestó Ruiz, debido a que también están cruzando estas dos razas.

Las zonas de producción de ovinos están en el municipio de Pailón, Cotoca, San Javier, carretera a Camiri, Zanja Honda (municipio de Cabezas), Warnes, Montero, Portachuelo y últimamente hay socios en Trinidad (Beni).

Con el objetivo de hacer un mejoramiento genético, de expansión y crecimiento de estas razas, Wálter Ruiz explicó que el año pasado envió 20 reproductores a siete propiedades ganaderas en distintos municipios del departamento del Beni.

Producción y reproducción de ovinos. Dentro de las grandes ventajas de la producción ovina es que no requieren grandes terrenos de mantenimiento. La cantidad que Acproc tiene planificado es de 22 ovejas por cada hectárea. Esto significa que en terrenos muchos más pequeños se puede producir cantidad de carne y más rápido. Otras de las ventajas es el alto porcentaje de reproducción, mayor aprovechamiento de recursos alimenticios, no requiere alta tecnología en la implementación de granjas, producen más cantidad de carne por superficie que otros animales y se obtienen productos de alto valor comercial. Tocando un poco el tema de la reproducción, se habla de un ovejo y medio en cada parición, debido a que en una gestión paren solo 1 animalito y en la otra gestión paren dos y no es raro que dentro su rebaño algunas llegan a parir tres. Lo normal es que nazcan entre uno y dos por eso es que Acproc señala que en un año se producen un cordero y medio, hablando de hijos.

Gina Alegre, productora de cabras y ovejas desde hace diez años por iniciativa de su madre que le gusta el campo, ella cuenta que este es un negocio rentable debido a que un animal de estos en seis meses puede entrar a monta y no como una vaca, se tiene que esperar dos años para entrar a reproducción. “Es un trabajo bonito porque los animales son nobles y se pueden manejar fácilmente”, sostuvo.

Hay ausencias de veterinarios especializados. El rubro está creciendo, pero preocupa que no hay veterinarios ovinos, todos los productores trabajan con veterinarios que particularmente buscan estudiar a los animales, pero en esencia, en todo Bolivia no existe ninguna especialización en ganado ovinos y caprinos, aseguran en la asociación. Ven que esta podría ser la especialidad de las mujeres veterinarias, debido a que son animales que no requieren de mucho esfuerzo, son dóciles y nobles para trabajar con ellos.

Consumo de cordero a nivel internacional. El cordero es la especie de carne más antigua, este ha sido criado por los humanos en el Medio Oriente desde hace 9.000 años. En muchos países, la carne de cordero es una de las más consumidas, en países como Nueva Zelanda, Bulgaria, Sudáfrica, China, España, Australia, Uruguay y otros. Comer esta carne se ha convertido en muchos países en un deleite debido a las recetas culinarias. En Santa Cruz ya empiezan a conocerse varios platos de esta carne, como majao de cordero, sudado, cordero con salsa agridulce, al horno, pierna de cordero rellena, guisos, a la parrilla, a la caja china, asado en olla, croquetas, satay de cordero al coco, lasaña, cordero al vino, empanadas, hamburguesas, entre otros, además de los tradicionales cordero al palo o a la cruz.

Buscan que productores se sumen a la asociación

La Asociación Cruceña de Productores de Razas Ovinas y Caprinas (Acproc) es una entidad sin fines de lucro que se creó el 25 de junio del 2017. Está conformada por 22 socios, dos de ellos, son productores caprinos y los 20 restantes han enfocado la producción ovina hacia la producción de carne y sus derivados de esta actividad. Actualmente la asociación cuenta con alrededor de 5.000 vientres (cantidad de ovejas disponible para producción).

Su principal objetivo es buscar el fortalecimiento de la ovino y caprino cultura como unas de las actividades con mayores perspectivas de desarrollo en el sector agropecuario en Bolivia. El directorio de ACPROC hace invitación a los demás productores de estas razas para que sean parte de la asociación.

Beneficios de la carne

El cordero es fuente de proteína, contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo. Cuenta con vitaminas y minerales: B12, B3, hierro, selenio, zinc, Omega 3, y es bajo en grasas saturadas. La carne es suave y magra.

Gastronomía

Variedad. Con el convenio que ha hecho ACPROC, Senasag y el frigorífico Indufrisa garantizan sanidad a las amas de casa. Son muchas las alternativas para preparar diferentes platos con carne de cordero. Le dejamos algunas recetas preferida de los productores.

Costillar de cordero:

2 costillares de cordero de 4 costillas cada uno, 2 dientes de ajo machacados, 1 cda de hojas de romero, 2 cdas de aceite de oliva, 1 tz de pan molido, 2 cdas de mostaza, 2 cdas de miel, Sal y pimienta al gusto fresca y molida.

Preparación: Mezclar todos los ingredientes de la cubierta en la licuadora o en el procesador. Limpia los huesos del costillar y cúbrelos con papel aluminio para que no se quemen en el horno.

Coloca los costillares, con el hueso hacia arriba, en una charola y haz algunos cortes entre cada chuleta. Unta todo el costillar con la mezcla. Procura hacerlo también en los cortes.

Faenado. En este mes, ACPROC ya arrancó con el primer faenado de 800 kilos en el frigorífico Indufrisa, ubicado en el Parque Industrial. La segunda actividad de este tipo será el próximo viernes y esperan hasta el 2019 llegar a 2.000 kg en cada faenado quincenal.

Voltea el costillar para que la grasa quede hacia arriba y déjalo reposar durante 3 horas. Hornea a 200 ºC en la misma posición durante 25 minutos o hasta que se dore la cubierta.

Quita el papel aluminio de los huesos y entrelaza los costillares para formar un arco. Sirve acompañado de vegetales.

35 Precio

El kilo de cordero llega a costar desde 35 a 45 bolivianos.

22 Socios

Forman parte de la asociación de criadores de ovinos y caprinos.

Raza Dorper

Diferencia. A diferencia de esta raza es que en menos tiempo gana más carme que la Santa Inés.

Los animales alcanzan a la edad de 3.5 meses, pesos entre 36 a 45 kilogramos o más. Los machos maduros alcanzan pesos entre los 113 a 136 kg, mientras que las hembras oscilan entre los 90 a 102 kg.

Dentro del color tienen cuerpo blanco con cabeza y cuello negro, es lo ideal.

Raza Santa Inés

Característica. Esta raza es de orejas caídas y largas, cabeza grande y nariz curva, de color negro, los machos llegan a pesar de 50 a 80 kg. a los dos años de edad. Cuando son apoyados con alimentos en comederos se vuelven demasiado mansos, les encanta que los acaricien.

En el caso de las hembras por lo general tiene paletas más cortas que las piernas, son nobles pero sobre todo andan en grupos, no acostumbran a estar solos a menos que estén heridos.

