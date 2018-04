Santa Cruz y La Paz intentan ordenar mercados; Cochabamba sigue en caos

Uno de los problemas más recurrentes en las ciudades capitales del país es el caos generado por los mercados, donde cientos o miles de comerciantes, la mayoría informales, prácticamente se “adueñan” de las aceras y las calles. Sin embargo, algunas ciudades ya han iniciado iniciativas para terminar con este caos: La Paz intentó carnetizar a los gremiales y construyó mercados donde trasladó a algunos grupos; en tanto, en Santa Cruz la Alcaldía tomó la decisión de construir infraestructuras modelo alejadas del centro de la ciudad para trasladar a los tres centros de comercio más grandes : La Ramada, Los Pozos y Abasto.

En cambio, en Cochabamba la situación lejos de mejorar tiende a ser más caótica. La Cancha está cada vez más desordenada, los vendedores son prácticamente dueños de las calles y aceras de toda la zona y las iniciativas para enfrentar esta problemática no rindieron frutos.

El nuevo mercado Abasto en la ciudad de Santa Cruz . JOSUÉ HINOJOSA

Santa Cruz mueve mercados

Desde 1978 hasta la actualidad, la población de Santa Cruz de la Sierra registró un incremento superior al 700 ciento, pues pasó de 300.000 habitantes a más de 2 millones.

En esa época, Los Pozos, La Ramada y Abasto, ubicados en zonas céntricas del municipio, cumplían con la función de abastecimiento, pero el importante crecimiento poblacional convirtió a estos espacios en zonas caóticas para el tráfico vehicular y peatonal, sobre todo por el surgimiento de innumerables asociaciones de comerciantes ambulantes.

Por ello, hace dos años surgió la iniciativa de trasladar a los comerciantes irregularmente establecidos a nuevos edificios construidos por la Alcaldía, los cuales están ubicados entre el séptimo y décimo anillo de la capital cruceña.

El secretario de Comunicación del municipio, Jorge Landívar,dijo que se trata de una política de reordenamiento de la ciudad que involucra el traslado de aproximadamente 25.000 gremiales con una inversión superior a los 140 millones de bolivianos, pues el municipio cruceño ha construido, con recursos propios, los nuevos mercados Los Pozos, Mayorista Abasto y La Ramada, además de otros seis de menor envergadura para el traslado de comerciantes ambulantes que permanecían asentados, hasta septiembre del año pasado, en el Plan 3.000.

El primer mercado trasladado fue el Abasto. Pese a algunos inconvenientes, el 13 de noviembre del año pasado se inició con la reubicación de comerciantes que permanecían en las calles aledañas. Según la Alcaldía, 600 comerciantes fueron derivados al nuevo espacio construido sobre 12 hectáreas en el octavo anillo y Doble Vía a La Guardia.

El traslado del mercado Los Pozos fue uno de los procesos más complejos para el municipio. La reubicación inició el 26 de marzo, pero hasta la fecha hay al menos un 5 por ciento de comerciantes ambulantes que no fueron censados con anterioridad y que esperan la dotación de un espacio para ser reubicados. El nuevo mercado Los Pozos, ubicado entre el séptimo y octavo anillo de la avenida Alemania, incorpora 2.400 puestos, cada uno con una superficie de cinco metros cuadrados.

La reubicación de ambulantes de La Ramada está prevista para el 30 de abril. 4.200 puestos serán distribuidos entre los más de 6.800 gremiales ambulantes censados. Este mercado minorista abarca 47.500 metros cuadrados de una superficie de 93.540 metros cuadrados.

La Paz busca ordenar calles

La directora de Mercados del municipio paceño, Paola Valdenassi, explicó que hay 80 mercados de abasto que albergan a casi 8.000 comerciantes. Estos espacios concentran a la mayoría de los gremiales y en algunos sectores se debe iniciar a construir.

“En el tema de los mercados, hemos pasado por un proceso de ordenamiento, se ha hecho la construcción de varios mercados justamente para concentrar ferias que estaban alrededor de ciertas avenidas o calles para poder descongestionar ”, dijo.

En la actualidad, los mercados son administrados por el Gobierno Municipal, porque fueron construidos en áreas municipales, pero algunos fueron edificados en lugares que se usufructuó, es decir, centros de abasto entregados en comodato.

“Consiste en que la asociación de esta feria que se encontraba aledaña al predio municipal ha optado por presentar su proyecto de la construcción del mercado y hacerse cargo de mantenimiento del mismo por unos 20 años, y obviamente darle en usufructo”, indicó.

La directora de Mercados informó que trabajan de manera conjunta con los gremialistas en lugares en los que se pueda construir “mercados, pero de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, Valdenassi informó que en la ciudad de La Paz hay dos espacios establecidos en las zonas del Cementerio y Villa Fátima, en el que se vende del productor al consumidor.

Expresó que se ha intentado concentrar a los comerciantes en espacios específicos, pero se ha observado la pugna de intereses de dirigentes, muchos de los cuales han sido acusados de lucrar con los espacios callejeros en los actuales mercados o por el acceso de ambulantes a los mismos.

Ahora, claro está que el aumento de ambulantes en la vía pública se debe a que hay un grueso de personas necesitadas, que no cuentan con fuentes de empleo y, por tanto, se incorporan al comercio ilegal. Éste es un problema de política de Estado, aseguró.

DATOS

Estiman medio millón de gremiales

No hay una estadística precisa, pero según datos de los sindicatos gremiales, en Bolivia existen alrededor de medio millón de gremiales y comerciantes. El 70 por ciento de ellos en el eje central del país;: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

El dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, estimó que su sector aglutina a medio millón de gremiales, sin contar a otras federaciones que no están afiliadas a esa institución.

SEPA MÁS

Santa Cruz reubica a tres grandes mercados

Los Pozos, Abasto y La Ramada, históricos mercados del centro de la ciudad de los anillos, serán trasladados a centros construidos entre el séptimo y décimo anillo.

En La Paz hay un registro electrónico desde 2017

La Alcaldía de La Paz, pese a la resistencia del sector y múltiples conflictos, puso en vigencia el registro electrónico de identificación gremial voluntario para comerciantes en vía pública.

Los mercados modelos de La Paz. EL DEBER

OPINIÓN

Se enfrenta el problema, pero no de manera orgánica

Fernando prado

Urbanista de Santa Cruz

En 20 años no se hizo nada y se dejó que un problema pequeño se convierta en un enorme problema. Al final, sin mucha planificación, se tomó la decisión política por la depresión de la gente, políticamente ya era mucha la demanda por parte de la gente, porque las calles eran intransitables.

Han tomado la decisión acertada. Se enfrenta el problema, pero no de manera orgánica, no se lo ha enfrentado como un problema estructural. El 70% de la población es informal. Simplemente se está haciendo un parche con la fuerza pública y la construcción de grandes mercados y no hay un plan, una visión estratégica de esto, hacia dónde va a mediano plazo, porque se sigue insistiendo en que los recursos del gobierno municipal se inviertan en el tema de gremialistas sin tratar de apoyar en la formación de empleos en otros rubros. Con esa política estamos diciendo ‘vengan a Santa Cruz y a todos los vamos a volver a gremialistas, porque vamos a hacer mercado para todos, vengan, ocupen una calle y le hacemos un mercado’, en vez de decir ‘vengan les voy a dar un taller, les voy a dar cursos para que hagan carpintería, cerrajería, plomería . Les voy a favorecer con la creación de microempresas de servicios’, o sea, entrar en otro ámbito de creación de empleos y no potenciar más el tema de gremialismo donde sabemos que la productividad es mínima. Todo esto se ha hecho sin visión de futuro, sin un plan estratégico, está bien que se hayan animado a enfrentarlo el tema, que las calles estén liberadas, bien, pero ahora el otro problema es que para liberarla están utilizando fuerza pública.

Comerciantes tienen un importante peso político

Debido a la cantidad de gremiales que hay en las ciudades, su importancia política se ve reflejada no sólo en posiciones de poder o cargos en los órganos municipales, sino también en normas a su favor.

En Cochabamba es conocida la relación de la intendenta Luz Rojas con sector del comerciantado. En La Paz, hay versiones de que un concejal está ligado al sector.

En Santa Cruz, el dirigente de los gremiales, Jesús Cahuana, es concejal del municipio por Unidad Cívica Solidaridad (UCS). El conocido dirigente no se opuso a la reubicación de los mercados y gestionó la construcción de los nuevos centros.

Otra ciudad donde los comerciantes tienen un gran peso político es El Alto, donde la Federación de Gremiales, encabezada por Braulio Rocha, definió en alianza con el MAS algunas concejalías.

En Tarija se modernizó el histórico mercado central

El pasado 5 de enero, el alcalde de Tarija Rodrigo Paz Pereira inauguró el moderno Mercado Central que reemplazó al histórico centro de abasto de la calle Bolívar. De tres plantas, con escaleras eléctricas y un diseño vanguardista, en la obra se invirtió más de 40 millones de bolivianos.

Sin embargo, la reubicación de los más de 400 comerciantes no estuvo exento de momentos de tensión. Hubo juicios, protestas, insultos y peleas durante los cuatro años que tardó su construcción, pero ya está en pleno funcionamiento.

Otro proyecto que ayudará en el ordenamiento es la construcción del mercado Avaroa, con una inversión de 14 millones de bolivianos del programa Bolivia cambia, Evo cumple y la Alcaldía. Está en plena construcción, también tendrá tres plantas y se prevé que será entregado a fin de este año.