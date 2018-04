Un bolsillo para computadora es la clave en el caso Mochilas II

Se repiten las mismas empresas çen otra asociación accidental. Las características de los bolsos fueron cambiadas, empeorando su calidad. Este lote corresponde a 2017

Pablo Ortiz

Parece un caso clonado: José María Leyes, el alcalde Cochabamba, es denunciado por la compra de algo más de 91.000 mochilas a las empresas MANE Comp y MSPC SRL, unidas en una asociación accidental, por un monto mayor a Bs 12 millones. No lo es.

Es la licitación de las mochilas escolares repartidas en 2017 por el municipio valluno, que ahora se conoce como caso mochilas II, y es una denuncia presentada el jueves por el Viceministerio de Transparencia ante la Fiscalía, que pretende empeorar la situación legal de Leyes, imputado ya por cinco delitos de corrupción pública, por la compra, en 2018, de más de 91.000 mochilas a las empresas MANE Comp y MSPC SRL, unidas en asociación accidental, por un monto mayor a Bs 12 millones. Debido a esta demanda, conocido como caso mochilas, a secas, Leyes tiene prisión domiciliaria, no puede asistir a la Alcaldía, ni hablar con sus funcionarios y pagó una fianza de Bs 200.000, además del arraigo.

Los cambiosUn detalle, un bolsillo para computadora acolchado, es la clave para este caso, que comenzó en 2016. La licitación comenzó el 23 de noviembre de 2016, con especificaciones de bolsos que incluía, además del mencionado bolsillo, ‘venas’ reforzadas, bolsillos laterales de la misma lona de la que estaban construidas las mochilas y cierres de un calibre 10. El 21 de diciembre de 2016, es decir, dos días después de la fecha límite de presentación y apertura de propuestas, el documento base de contratación fue anulado para eliminar el bolsillo acolchado para computadoras, las ‘venas’ de las costuras exteriores ya no deberían ser forradas (se eliminó ese punto), los bolsillos laterales con cierre e impermeables fueron reemplazados por “mallas sandwich” con elástico y el calibre de los cierres principales fue rebajado a 8.

Estos cambios, según el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Asociación Accidental Norte, la unión de MANE Comp y MSPC SRL, habían comprado el día anterior en China, unas mochilas con estas características. Así consta en el documento de importación y la factura de compra, que hoy pretende ser la base de un nuevo juicio contra Leyes, por otra supuesta licitación simulada.

Al final, según la resolución de adjudicación que se puede consultar en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el proceso siguió sin observaciones: el 29 de diciembre de 2016 hubo una reunión aclaratoria a la que solo asistió la empresa Trailler Confecciones, el 4 de enero se hicieron otras enmiendas al Documento Base de Contratación, el 6 de diciembre se aprobó nuevamente y el 11 de enero de 2017 se presentó una sola empresa a la licitación: Asociación Accidental El Norte, la fusión de MANE Comp (de Maria René Ramírez Ramírez) y MPSC SRL (una sociedad de René Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez Ramírez). El contrato fue firmado el 31 de enero de 2017 y fue firmado por Leyes, en condición de alcalde y Morales Espinoza, en situación de representante legal. El 13 de febrero, según el acta de recepción encontrada en el Sicoes, las 91.300 mochilas con sus útiles adentro habían sido entregadas y la Alcaldía de Cochabamba pagó poco más de 12,6 millones por los servicios.

El proceso

Consultado sobre la nueva denuncia del Viceministerio de Transparencia, Alberto Trigo, uno de los abogados de José María Leyes, explicó que aún no habían sido notificados y la desconocían, pese a que el representante del viceministerio la expuso en la audiencia cautelar de Leyes. En esa oportunidad, el representante estatal había dicho que los cambios al documento base de contratación se hicieron para que la mochila exigida coincida con el morral ya comprado en China e intentó que esta demanda contara como antecedente delictivo contra Leyes, para que sea aprehendido en la cárcel de San Sebastián. Trigo aseguró que no había revisado los documentos, pese a que el representante del Viceministerio lo adjuntó como prueba del proceso, durante la audiencia de medidas cautelares que mandó a Leyes a prisión domiciliaria. Alberto Trigo, incluso, fue el encargado de refutar los riesgos procesales expuestos por los acusadores que pedían la detención de Leyes.Ningún miembro del gabinete de Leyes quiso comentar sobre la nueva denuncia. Otra vez, como toda la semana, la defensa vino desde Santa Cruz de la Sierra. Tomás Monasterio, diputado de Demócratas, considera que esta nueva denuncia sale a la luz porque la anterior fue desvirtuada, al no haberse pagado los 12,4 millones a MANE Comp y MSPC SRL, algo que fue refutado en la cautelar de Leyes por la Procuraduría del Estado, que recordó que no es necesario que haya daño económico para que exista corrupción. Según Monasterio, esto es un intento desesperado del Gobierno por cumplir su plan para dar un golpe municipal en Cochabamba. Consideró que en estas semanas se vendrá un ataque en su contra, a través de su pareja, la secretaria municipal de Santa Cruz de la Sierra, Desiree Bravo, y pidió que los ataques sean contra él, no contra su familia. Para Monasterio, no se ha demostrado que Leyes haya dado la orden de comprar mochilas a la asociación accidental 104 días antes de la licitación, que es probable que MANE Comp y MSPC, tras ganar la licitación anterior, se hayan arriesgado y compraron el material antes. “Si no ganaban, le podrían vender las cosas al ganador”, dijo Monasterio.

Consultado sobre por qué una institución estatal empeoraría las exigencias de un producto, como sucedió en la compra de mochilas de 2017 (menos reforzadas, sin bolsillo para computadoras ni laterales), Monasterio prefirió que eso sea respondido por personal técnico de Cochabamba.

Fuente: eldeber.com.bo