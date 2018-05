2 meses sin correo: la tecnología no pudo suplir al servicio postal de Bolivia

La Agencia Boliviana de Correos empezó a operar el 14 de marzo luego del cierre de Ecobol. Hay quejas de usuarios por retraso de entrega de paquetes.

Ecobol se cerró el 1 de marzo, la Policía resguardó las instalaciones. Fotos: Página Siete / archivo

Durante dos meses no hubo servicio postal público en Bolivia y en ese tiempo la tecnología no logró reemplazar al correo. “Es la mejor manera de enviar o recibir paquetes”, “es más barato y seguro”, “extrañaba recibir una carta manuscrita”, son opiniones de algunos usuarios. El pasado jueves se habilitaron los envíos de correspondencia al interior y al exterior del país.

“Ya se habilitó la admisión de envíos postales y la recepción de correspondencia ya se realiza desde el 1 de abril. La población puede hacer uso de los servicios con normalidad”, informó el director de la nueva Agencia Boliviana de Correos, Iván Céspedes. Añadió que también está disponible el EMS (Express Mail Services) o correo urgente.

“Estoy feliz de que haya correo. Hace dos meses estoy esperando para enviar paquetes al interior. Optar por empresas courier te sale muy caro”, comentó Daniela Delgadillo en las oficinas de la Agencia de Correos.

Contó que tiene un negocio de venta de ropa y artículos de plástico en Facebook, por lo que usa continuamente el servicio postal. “Tengo pedidos de varias ciudades. Muchos trabajamos en este tipo de actividades y necesitamos al correo”, dijo.

Dos meses sin correo

El pasado 1 de marzo, mediante Decreto Supremo 3495, se estableció el cierre y liquidación de Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y de inmediato se interrumpió el servicio. Las empresas postales del mundo anunciaron entonces que los envíos a y desde Bolivia habían sido suspendidos hasta nuevo aviso.

Para suplir a Ecobol, el Gobierno creó la Agencia Boliviana de Correos. La nueva operadora comenzó a funcionar el 14 de marzo con un capital de 10,9 millones de bolivianos y un centenar de trabajadores.

Como primera tarea, la agencia tuvo que clasificar 30 toneladas de correspondencia acumulada no sólo durante el cierre de Ecobol, sino en los cinco meses anteriores. En el eje troncal se habilitaron oficinas postales para la entrega de cartas y paquetes. Los envíos, no obstante, se realizan desde la pasada semana

Cuando no hubo servicio postal público, las empresas privadas de courier, como DHL o Fedex, fueron una opción para mandar documentos o paquetes. Sin embargo, los precios de estas operadoras no son accesibles para todos. “Un sobre cuyo envío costaba unos 37 bolivianos en Ecobol, en DHL puede llegar a costar hasta 50 dólares”, manifestó otro usuario.

En caso de envíos nacionales, algunos optaron por encomiendas en flota. “A veces es más rápido, pero no es fiable. No es como el correo certificado y no entrega a domicilio”, contó Daniela.

“Lo que son irreemplazables son las cartas que no pueden ser sustituidas por la tecnología. Yo tengo muchas escritas para enviar”, dijo Elvira Morales.

En listas figuran los nombres de destinatarios de paquetes.

Compras por internet

Ahora que se ha habilitado el servicio de envíos, el reclamo postal más común es el atraso en la llegada o en la entrega de paquetes desde el exterior, especialmente de quienes hacen compras por internet. Mediante páginas de Facebook, “compradores en red” monitorean desde qué países los envíos son más eficientes y más rápida su recepción en el correo boliviano.

“Desde Polonia no se puede enviar paquetes a Bolivia. El servicio postal de allá aún tiene el aviso de que Ecobol entró en quiebra. Parece que no fueron notificados de que el servicio se reanudó”, publicó Gonzalo Veizaga el pasado martes en el grupo Compras por Internet Bolivia.

Para la correspondencia que llega se han habilitado listas de destinatarios que se encuentran en las oficinas de correos y en la página web del Ministerio de Obras Públicas. En este caso, las quejas giran en torno de que estos listados no se actualiza.

Página Siete / Leny Chuquimia / La Paz