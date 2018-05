Adepcoca asegura que Policía usa canicas desde otros conflictos y pide renuncia de Romero

El ministro Eugenio Rojas pidió no politizar la muerte del universitario alteño porque este tema debe ser esclarecido científicamente.

La persona que también habría sido herida por una canina en otra protesta. Fotos: @pamelapomacahua

La Paz, 28 de mayo (ANF). – El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, afirmó que la Policía usa canicas para reprimir las protestas sociales desde hace bastante tiempo y prueba de ello es que un cocalero resultó herido por el impacto del mismo elemento durante una protesta en marzo pasado.

“No es la primera vez que usan estas canicas, usan en cada manifestación que hacen nuestros hermanos”, dijo el dirigente, a tiempo de mostrar fotografías y presentar al cocalero que habría resultado herido por el impacto de una canica.

El pasado 22 de marzo “me estaba escapando (de la Policía) y por no hacerme agarrar me salté a un barranco y ahí me dispararon por la espalda”, señaló Nelson Tarifa, el cocalero que dice fue herido con una canica.

La polémica por el uso de canicas en conflictos sociales surgió después de que un universitario de El Alto falleció la semana pasada, según el ministro Carlos Romero, por el impacto de una canica disparada por los propios manifestantes.

El ministro Eugenio Rojas pidió no politizar la muerte del universitario porque este tema debe ser esclarecido científicamente. Además “el señor Franklin Gutiérrez está perdido, no podemos hacerle caso”, manifestó.

Entre tanto, Gutiérrez exigió la renuncia del ministro Romero porque considera que miente sobre la muerte del estudiante universitario Jonathan Quispe.

“Como productores de la hoja de coca de Los Yungas pedimos la renuncia inmediata de Romero porque hace daño al país, miente al país, ya estamos cansados de tanta mentira, hay un fallecido y este gobierno es el asesino del universitario”, apuntó.

