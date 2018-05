Adolf Eichmann, el ingeniero del Holocausto al que el Mossad cazó en la Argentina en una de las misiones más audaces de su historia

Esta vez, el otro jerarca no se les escaparía. Para eso, la misión debería ser ultrasecreta. En la Argentina nadie supo de la infiltración de los comandos que se llevaron a Eichmann. Mucho menos conocimiento tuvieron de que durante casi tres años vigilaron su vivienda. Conocían al milímetro cada paso que daba el veterano asesino en San Fernando. Tanto que el día de la captura, Klement no llegó a la esquina de 202 y Garibaldi en el bus de todos los días, sino en el siguiente. Por un momento creyeron que había descubierto el plan y huído. Pero no.