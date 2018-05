Aprehenden al noveno implicado en la muerte de dos militares bolivianos

El grupo policial del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) capturó a Vladimir V. en la región de Los Yungas del departamento de La Paz, el noveno implicado en el asesinato de dos sargentos el pasado 11 de marzo en Oruro. En su declaración informativa ante la comisión de fiscales de Oruro, reveló el nombre de la persona que presuntamente ejecutó a los dos militares.

Esta persona, la novena aprehendida en el caso militares, fue trasladada hasta Oruro y entregada a la comisión de fiscales, quienes en toda la media jornada de este viernes tomaron se declaración. “Ha aportado una valiosa información y ha revelado el nombre de la persona que ha ejecutado a los dos sargentos con disparos de una arma de fuego”, dijo Juan Villarroel del grupo de fiscal que investiga el caso.

“Ha manifestado que ha estado en el lugar de los hechos, pero no que no ha disparado el arma, su partición se simplifica solo a ver y observar, pero su delito fue no haber denunciado el hecho, por eso es cómplice, ha visto quienes y como los han ejecutado a los dos sargentos”, agregó el fiscal, que prefirió no dar el nombre del autor material para no entorpecer la investigación.

Señaló que Vladimir V. es estibador y que trabaja con Elsa M. (detenida preventivamente) y Rudy L. y que es precisamente esta persona, quien le convocó ese domingo para realizar un trabajo de cargado, pero no se ha realizado esa tarea, sino que fue para interceptar a los militares y ejecutarlos.

“Ha revelado varios nombres entre ellos el del autor material, por ahora guardamos en reserva los nombres, pero ya existe un mandamiento de aprehensión contra estas cuatro personas y una vez que se tengan las pericias se va a determinar desde dónde y desde que altura han sido disparadas las armas”, afirmó.

Aseguró, que la última aprehensión dio muchas luces al caso militares. “Hay un gran avance y que ya está por ser esclarecido el caso, solo falta dar con los otros cuatro implicados”, añadió.

Por su parte el comandante Departamental de la Policía de Oruro, coronel César Raña, dijo que los efectivos de la institución del orden están extremando los recursos en todo el país para dar con el paradero otros implicados. “Poco a poco se cierra el círculo criminal con la captura de toda la banda que asesinó a los hermanos militares”, afirmó.

Los sargentos Fidel Chávez y Vladimir Siñani, funcionarios de la Unidad de control Aduanero (UCA), el domingo 11 de marzo, cuando trasladaban uno de los cinco vehículos retenidos en Sabaya, a 50 km de Pisiga, fueron emboscados y posteriormente asesinados por contrabandistas.​ (25/04/2018)

La Razón Digital / Juan Mejía / Oruro